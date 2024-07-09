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Seni Hangi Duygun Yönetiyor?

Seni Hangi Duygun Yönetiyor?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
09.07.2024 - 12:01

Duygularımız çoğu zaman hayatımızı fazlasıyla etkiler. Bakalım senin hayatını en çok etkileyen duygu ne?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Keyifli bir gün senin için nasıl olmalı?

3. Keyifli bir gün senin için nasıl olmalı?

4. Stresli bir durumda tepkin nasıl olur?

4. Stresli bir durumda tepkin nasıl olur?

5. Seni en çok ne motive eder?

5. Seni en çok ne motive eder?
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6. Bu hayvanlardan hangisi senin kişiliğini yansıtıyor?

7. Gün içinde duyguların çok hızlı değişir mi?

7. Gün içinde duyguların çok hızlı değişir mi?

8. Bunlardan biri senin rengin olsa hangisi olurdu?

9. İnsanlarla iletişim konusunda nasılsın?

10. Son olarak şu an nerede olmak isterdin?

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Seni öfken yönetiyor!

Öfke insanın doğasının bir parçasıdır. Sen öfkeyi diğer duygularından daha güçlü hissediyorsun. Bu da hayatında zaman zaman sorunlara yer açabiliyor. Bir anlık öfkenle kalp kırdığın durumlar olabiliyor. Biliyorsun ki öfkeyle kalkan zararla oturur. Sen bunu çok fazla yaşıyorsun ve bu seni de yoruyor. Aslında senin bu öfkenin altında yatan hayatındaki stres ve kaygıların. Stresli durumlar karşısında öfkelenme eğilimin daha yüksek olabilir. Bu durumlarda öfkene hakim olmak ve olaylara daha sakin yaklaşmak senin için daha sağlıklı olabilir. Öfke bazen de ifade edemediğimiz duyguların bir yansıması olabilir. Tek başına her şeyi göğüslemek sana zor gelebilir Çevrendekilerle duygularını paylaşmak ve onlardan destek almak sana iyi gelebilir. Böylece hayatın daha kolay olduğunu fark edeceksin!

Seni korkuların yönetiyor!

Korku senin hayatının büyük bir parçası. Korku kimileri için zaman zaman kendini gösterse de sen de durumlar biraz farklı. Sen korkularının esiri olmuş gibisin. Korkuların senin iletişimini de çok fazla etkiliyor. Aslında ailene ya da dostlarına korkularından bahsettiğinde onların sana destek olduğunu ve bunun sana ne kadar iyi geldiğini fark edeceksin. Ama sen korkularını onlara açmaya da çekiniyorsun. Bilinçaltında yaşadığın korkular seni etkisi altına alıyor ve kararlarını etkiliyor. Aslında rahatça verebileceğin kararları almakta epey zorlanıyorsun. Özellikle yalnız kalmak senin en büyük korkun. Bu yüzden de kararlarını insanları kaybetmekten korkarak alıyorsun. Ama unutma ki cesur bir yalnızlık korkak bir kalabalıktan her zaman daha iyidir!

Seni neşen ve mutluluğun yönetiyor!

Neşe senin hayatının en büyük parçası. Her olaya neşeyle bakabilmek kolay değil. Ama sen bunu başarıyorsun. Pozitif tavrın çevrendeki insanların da enerjisini yükseltiyor. Sen resmen mutluluk kaynağısın. Senin bulunduğun bir ortamda ışıldamaman imkansız! Tabi ki senin de enerjinin düştüğü zamanlar oluyor ama sen her yeni güne gözlerini yine mutlulukla açıyorsun. Hayatta her zaman kendini mutlu edecek bir parça buluyorsun. Ve sana başarıyı getiren şeylerden biri de bu aslında. Mutluluğunu ve neşeni hayatının merkezine koymak senin en büyük hayat felsefen resmen!

Seni güven duygun yönetiyor!

Senin güven duygun çok yüksek. En başta kendine olan güvenin geliyor. Kendine olan güvenin sana başarıyı getiriyor. Aldığın kararlardan hiç bir zaman pişmanlık duymuyorsun. Çünkü sen emin olmadan ve inanmadan adım atmıyorsun. Senin asıl sırrın bu! Sorunlarla karşılaştığında bile olayları sakince düşünmeden ve tartmadan çözüm üretmiyorsun. Bu da seni başarısızlıktan ve yanlış kararlardan her zaman uzak tutuyor. Sen sevdiklerine de sonsuz bir güvenle bağlısın. Senin bu tutumun onların da senden bir an bile şüphe duymamasını sağlıyor. Sizin aranızdaki bağ çok kuvvetli ve bunun temelinde yine bu güven duygusu yatıyor. Ne kadar güven duygun güçlü olsa da sen kime güvenip kime güvenmemen gerektiğini de çok iyi biliyorsun.

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Seni neşen ve mutluluğun yönetiyor!