Seni Hangi Duygun Yönetiyor?

Senin güven duygun çok yüksek. En başta kendine olan güvenin geliyor. Kendine olan güvenin sana başarıyı getiriyor. Aldığın kararlardan hiç bir zaman pişmanlık duymuyorsun. Çünkü sen emin olmadan ve inanmadan adım atmıyorsun. Senin asıl sırrın bu! Sorunlarla karşılaştığında bile olayları sakince düşünmeden ve tartmadan çözüm üretmiyorsun. Bu da seni başarısızlıktan ve yanlış kararlardan her zaman uzak tutuyor. Sen sevdiklerine de sonsuz bir güvenle bağlısın. Senin bu tutumun onların da senden bir an bile şüphe duymamasını sağlıyor. Sizin aranızdaki bağ çok kuvvetli ve bunun temelinde yine bu güven duygusu yatıyor. Ne kadar güven duygun güçlü olsa da sen kime güvenip kime güvenmemen gerektiğini de çok iyi biliyorsun.