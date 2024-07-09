Seni Hangi Duygun Yönetiyor?
Seni Hangi Duygun Yönetiyor?
Duygularımız çoğu zaman hayatımızı fazlasıyla etkiler. Bakalım senin hayatını en çok etkileyen duygu ne?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Keyifli bir gün senin için nasıl olmalı?
4. Stresli bir durumda tepkin nasıl olur?
5. Seni en çok ne motive eder?
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6. Bu hayvanlardan hangisi senin kişiliğini yansıtıyor?
7. Gün içinde duyguların çok hızlı değişir mi?
8. Bunlardan biri senin rengin olsa hangisi olurdu?
9. İnsanlarla iletişim konusunda nasılsın?
10. Son olarak şu an nerede olmak isterdin?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
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Seni neşen ve mutluluğun yönetiyor!