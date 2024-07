Seni Hangi Duygun Yönetiyor?

Neşe senin hayatının en büyük parçası. Her olaya neşeyle bakabilmek kolay değil. Ama sen bunu başarıyorsun. Pozitif tavrın çevrendeki insanların da enerjisini yükseltiyor. Sen resmen mutluluk kaynağısın. Senin bulunduğun bir ortamda ışıldamaman imkansız! Tabi ki senin de enerjinin düştüğü zamanlar oluyor ama sen her yeni güne gözlerini yine mutlulukla açıyorsun. Hayatta her zaman kendini mutlu edecek bir parça buluyorsun. Ve sana başarıyı getiren şeylerden biri de bu aslında. Mutluluğunu ve neşeni hayatının merkezine koymak senin en büyük hayat felsefen resmen!