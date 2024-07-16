Sen Hangi Fantastik Evrende Olmalısın?
Sen Hangi Fantastik Evrende Olmalısın?
Fantastik filmleri izlerken zaman zaman oraya ışınlanmak istediğimiz olmuştur. İşte şu an o şansımız var. Bakalım sen hangi fantastik evrene ışınlanacaksın?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En çok hangi yeteneğe sahip olmak isterdin?
4. Düşmanlarınla nasıl başa çıkarsın?
5. Bir zafer kazandın, nasıl kutlarsın?
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6. Ne tür kitaplar seni daha çok cezbeder?
7. Bir yolculuğa çıkmak üzeresin. Yanına alacağın en önemli şey ne?
8. Hangi doğa olayına tanıklık etmek seni heyecanlandırır?
9. En çok nerede vakit geçirmekten hoşlanırsın?
10. Son olarak kendine bir hoca seçsen nasıl birini seçerdin?
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Sen Yüzüklerin Efendisi evreninde olmalısın!
Sen Harry Potter evreninde olmalısın!
11. Sen Star Wars evreninde olmalısın!
Sen Marvel evreninde olmalısın!
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Sen Star Wars evreninde olmalısın! 🙃