Sen Hangi Fantastik Evrende Olmalısın?

Büyülerle dolu bu evrende senin yerin kesinlikle ayrıcalıklı. Sihirli yeteneklerin, keskin zekan ve maceralara olan doyumsuz ilgin, seni bu büyülü dünyanın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Hogwarts'ın gizemli ve büyülü koridorlarında, büyü derslerinde, belki de bir sonraki büyüyü öğrenirken, ustalaşabilir ve belki de bir sonraki büyük büyücü olabilirsin. Harry Potter, Hermione veya Dumbledore gibi güçlü büyücülerin izinden gidebilirsin. Onların cesaretini, zekalarını ve yeteneklerini kendinde bulabilir, belki de onları aşan bir büyücü olabilirsin. Hogwarts'ın eski ve gizemli kapıları, senin gibi yetenekli büyücülere her zaman sonuna kadar açık. Bu büyülü dünyada senin için nelerin mümkün olduğunu kim bilebilir? Belki de bir sonraki Büyücülük Dünyası'nın kahramanı sen olabilirsin!