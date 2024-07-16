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Sen Hangi Fantastik Evrende Olmalısın?

Sen Hangi Fantastik Evrende Olmalısın?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 13:01

Fantastik filmleri izlerken zaman zaman oraya ışınlanmak istediğimiz olmuştur. İşte şu an o şansımız var. Bakalım sen hangi fantastik evrene ışınlanacaksın?

Hadi testee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. En çok hangi yeteneğe sahip olmak isterdin?

4. Düşmanlarınla nasıl başa çıkarsın?

4. Düşmanlarınla nasıl başa çıkarsın?

5. Bir zafer kazandın, nasıl kutlarsın?

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6. Ne tür kitaplar seni daha çok cezbeder?

6. Ne tür kitaplar seni daha çok cezbeder?

7. Bir yolculuğa çıkmak üzeresin. Yanına alacağın en önemli şey ne?

8. Hangi doğa olayına tanıklık etmek seni heyecanlandırır?

8. Hangi doğa olayına tanıklık etmek seni heyecanlandırır?

9. En çok nerede vakit geçirmekten hoşlanırsın?

9. En çok nerede vakit geçirmekten hoşlanırsın?

10. Son olarak kendine bir hoca seçsen nasıl birini seçerdin?

10. Son olarak kendine bir hoca seçsen nasıl birini seçerdin?
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Sen Yüzüklerin Efendisi evreninde olmalısın!

Sen Yüzüklerin Efendisi evreninde olmalısın!

Eğer senin yerin bir evren olsa, kesinlikle Orta Dünya olurdu! Cesaretin, doğuştan liderlik yeteneklerin ve macera tutkun seni bu büyülü evrene ait kılıyor. Elflerin dünyası, cücelerin gizemli mağaraları, hobbitlerin huzur dolu köyleri ve insanların kahramanlıkla dolu yaşamları... Hepsi seninle aynı evrende, aynı dünyada bulunuyor. Orta Dünya, kötülüğe karşı savaşan kahramanların, efsanevi yaratıkların ve büyülü varlıkların yaşadığı, fantastik bir evren. Bu muhteşem dünya, seni bekleyen olağanüstü manzaralarla dolu. Gizemli ormanlar, tarihi kaleler, uçsuz bucaksız dağlar... Orta Dünya'nın her köşesi, bir sonraki maceran için seni çağırıyor. Bu büyülü evrende, her gün yeni bir serüvene adım atabilir, kendi efsaneni yaratabilirsin!

Sen Harry Potter evreninde olmalısın!

Sen Harry Potter evreninde olmalısın!

Büyülerle dolu bu evrende senin yerin kesinlikle ayrıcalıklı. Sihirli yeteneklerin, keskin zekan ve maceralara olan doyumsuz ilgin, seni bu büyülü dünyanın vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Hogwarts'ın gizemli ve büyülü koridorlarında, büyü derslerinde, belki de bir sonraki büyüyü öğrenirken, ustalaşabilir ve belki de bir sonraki büyük büyücü olabilirsin. Harry Potter, Hermione veya Dumbledore gibi güçlü büyücülerin izinden gidebilirsin. Onların cesaretini, zekalarını ve yeteneklerini kendinde bulabilir, belki de onları aşan bir büyücü olabilirsin. Hogwarts'ın eski ve gizemli kapıları, senin gibi yetenekli büyücülere her zaman sonuna kadar açık. Bu büyülü dünyada senin için nelerin mümkün olduğunu kim bilebilir? Belki de bir sonraki Büyücülük Dünyası'nın kahramanı sen olabilirsin!

11. Sen Star Wars evreninde olmalısın!

11. Sen Star Wars evreninde olmalısın!

Galaksinin en ulaşılmaz köşelerinde, yıldızların ardında senin olman gerekiyor. Güç'ün çağrısını duyduğun anda, evrenin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır olmalısın. Bu, sadece bir denge arayışı değil, aynı zamanda içindeki macera ruhunu serbest bırakma fırsatı. Jedi'nin aydınlık yolunu mu tercih edeceksin, yoksa Sith'in karanlık tarafına mı geçmeyi düşünüyorsun? Seçim tamamen senin. Galaksinin her bir köşesini dolaşabilir, yıldızlar arası savaşların merkezinde yer alabilirsin. Güç seninle olsun, genç Jedi ya da Sith. Unutma, her ne olursa olsun, kaderin galaksinin yıldızları arasında şekillenecek. Bu, sadece bir hikaye değil, senin hikayen. Galaksinin en uzak köşelerinde, seninle birlikte olacak olan tek şey, Güç olacak.

Sen Marvel evreninde olmalısın!

Sen Marvel evreninde olmalısın!

Senin yerin hiç şüphesiz Marvel evreni. Bu evrende, sıradan insanlardan farklı olarak, kahraman ruhuna sahipsen ve süper güçlerin varsa, seni büyük maceralar bekliyor. Düşünsene, Avengers'ın bir parçası olabilir, dünyayı tehdit eden tehlikelere karşı savaşabilir ve süper yeteneklerinle insanları koruyabilirsin. Belki de bir gün Iron Man, Captain America veya SpiderMan gibi bir süper kahraman olabilirsin. Marvel evreninde, her gün yeni bir macera, her an yeni bir tehlike seni bekliyor. Ancak senin gibi kahramanların varlığı, bu dünyayı daha güvenli ve yaşanabilir bir yer haline getiriyor. Öyleyse, süper güçlerini ve kahraman ruhunu al ve Marvel evrenindeki yerini al. Bu evrende, sadece hayal edebildiğin kadar ileri gidebilirsin!

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Sen Star Wars evreninde olmalısın! 🙃