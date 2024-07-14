Sen Hangi Kıtanın İnsanısın?
Sen Hangi Kıtanın İnsanısın?
Farklı bir kıtada yaşasak nasıl olurdu acaba? Testi çöz sen aslında hangi kıtada yaşamalıydın bakalım.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Cinsiyetini de seçer misin?
3. Bu etkinliklerden hangisi ilgini çeker?
4. Favori yiyeceğin ne?
5. En çok hangi doğa harikasını görmek istersin?
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6. Kendini hangi iklimde daha rahat hissedersin?
7. Hangi tatil sana uygun?
8. Çevren senin kişiliğini nasıl tanımlar?
9. Senin için yaşadığın bölgedeki en önemli kriter nedir?
10. Son olarak hangi hayvan sana daha yakın geliyor?
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Sen Avrupa'nın insanısın!
Sen Asya'nın insanısın!
Sen Afrika'nın insanısın!
Sen Amerika'nın insanısın!
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