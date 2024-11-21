Işıltılı Miley'den Gözlüklü Hailey Bieber'a 21 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Işıltılı Miley'den Gözlüklü Hailey Bieber'a 21 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Madelaine Petsch
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Ariana Grande
Ice Spice
Miley Cyrus
Georgina Rodriguez
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Kylie Jenner
Cardi B
David Beckham
Selena Gomez
Hailey Bieber
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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