21 Kasım Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
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21 Kasım Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 21 Kasım Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son açıklamalarına göre, Türkiye'nin hava durumu önemli bir değişikliğe uğrayacak. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada; kentin yüksek kesimlerinde cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı beklendiği uyarısı yapıldı. İşte İstanbul Valiliği’nden kar yağışı hakkında yapılan uyarısı açıklaması.
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Askerlere cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan eski Sakarya Garnizon Komutanı, son kez hakim karşısına çıktı. Sanık hakkında mahkeme heyeti, 5 ayrı suçtan toplam 38 yıl 70 ay 106 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Görev yaptığı süreçte emrindeki askerlere cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen eski Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar tutuklanmıştı.
Kenan Doğulu ve Sakiler'in bir süredir üzerinde çalıştığı 'Sakiler Kenan Doğulu Söylüyor' albümünün lansmanı geçtiğimiz saatlerde gerçekleşti. Lansman gecesinde kocacığını yalnız bırakmayan Beren Saat yine çok duru ve çok güzeldi. Fakat yıllardır üstüne yapışan bir konuşma tarzı meselesi var biliyorsunuz... Gazete Magazin muhabiri Serkan Kazancı'ya röportaj veren Beren Saat yine ve yeniden sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Saat'in tavırları 'itici' ve 'şımarık' bulundu.
Hollywood’un sevilen ismi Lindsay Lohan, hem oyunculuk yeteneği hem de güzelliğiyle hafızalarda kalmayı başarmış bir isim. Son zamanlarda ismini sıkça duymasak da, bu kez başka bir konuyla gündeme geldi. Doğal güzelliğini korumak için uzun süredir bazı cilt bakım rutinlerine sadık kaldığı bilinen Lohan, son haliyle şaşkınlık yarattı. Görenler, Lohan'ın bu haline bakıp gözlerine inanamadı. Lindsay Lohan'ın son haline gelin beraber bakalım...
Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan TRT 1 dizisi, ekran macerasını noktalama kararı aldı. Yayınlandığı süre boyunca izleyicisine görsel bir şölen sunan yapım, final bölümüyle veda etmeye hazırlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, karakterlerin dramatik hikayeleri ve çarpıcı sahneleriyle gündeme gelen dizi, reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamayınca yolun sonuna geldi. Ancak gelen haberler, dizinin final kararında ufak bir değişiklik olabileceğini de işaret ediyor. Seyirciler, bu beklenmedik ayrılığın detaylarını merakla takip ediyor!
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Türk dizi tarihinden bir Poyraz Karayel geçti biliyorsunuz. İlker Kaleli'nin gönlümüzü fethetmesine sebep olan dizi, dizinin Ayşegül'ü Burçin Terzioğlu'yla gerçek hayatta da aşk yaşamasıyla beraber döneme damgasını vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Kafa TV'nin Fenomen programına konuk olan İlker Kaleli, Poyraz Karayel'i anlattı. Programda dikkat çeken ve sosyal medya kullanıcılarını alevlendiren kısım ise Ayşegül sahnelerini izlerkenki hali ve tavrı oldu. İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun yıllar süren ilişkisi magazinin en imrenilen aşklarındandı, Kaleli'yi programda efkarlı görenler dilini tutamadı!
Güldür Güldür Show hayatın içinden hikayeleri esprili bir dille ekranlara getirmeye devam ederken bu kez skeç gerçek oldu. Güldür Güldür'de geçmişte izleyip çok güldüğümüz bir skecin aynısı Ankara'da yaşandı. Programda kocasından daha çok parası olan kadının hikayesi ele alınmıştı. Ankara'daki olayda da benzer şekilde bir boşanma davası yaşandı. Kadının arsaları, kripto paraları ve borsada hisse senetleri olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi yine gündemde. Wanda Nara ile yaşadığı krizden dolayı gündemden bir türlü düşmeyen Icardi, bu defa saçının rengini değiştirdiği için sosyal medyada gündem oldu. Saçını tekrardan sarıya boyatan Arjantinli yıldız goygoyculara adeta asist yaptı. O asisti kaçırmayan goygoycular, Icardi'nin yeni saçını fena halde dillerine doladı.
Olumsuz hava koşullarında patili dostlarımızın bize ihtiyacı olabiliyor. Onlara arkamızı dönüp gitmek yerine yardım eli uzatmamız demek hayatlarını kurtarmamız demek. Yaşlı bir çift de yağmurun altında çatıda mahsur kalarak sırılsıklam olan kediye karşı koyamamış ve yapması gerekeni yapmıştı. Önce kediyi kurtarıp sonra evde kendine gelmesini sağlayan çift iyiliğin önemini hatırlattı. Gelin detaylara geçelim.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, 10 Kasım 1938'de Atatürk'ün vefatından sonra 21 Kasım'da tüm Türkiye'de ikinci bir matem töreni düzenlendiğini söyledi. Borlat, arşiv çalışmaları ve dönemin yerel basınına yönelik taramalar esnasında 21 Kasım 1938'de Atatürk için Anadolu'da düzenlenen anma törenine dair fotoğrafların ilk kez ortaya çıktığını söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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