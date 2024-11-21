En-Nesyri'ye Verilen 30 Milyon Euro Teklifin Reddedildiği İddiası Fenerbahçeli Taraftarların Tepkisini Topladı
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En-Nesyri'ye Verilen 30 Milyon Euro Teklifin Reddedildiği İddiası Fenerbahçeli Taraftarların Tepkisini Topladı
Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Youssef En-Nesyri hakkında transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Yağız Sabuncuoğlu, Faslı santrfora 30 milyon Euro civarında bir teklif geldiğini ve Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi reddettiğini iddia etti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre yönetimin bu teklifi reddetme sebebi, hem En-Nesyri'den memnun olmaları hem de devre arasında yerini doldurmanın zor olması. En-Nesyri için verilen dev teklifin reddedildiği haberini gören Fenerbahçeli taraftarlar ise yönetime tepki gösterdi.
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Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, şu ana kadar Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.
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Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de forma giydiği 17 maçta 793 dakika süre alabildi. Bu maçlarda 4 gol atıp 2 asist yaptı.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın En-Nesyri için 30 milyon Euro + bonuslar şeklinde bir teklif yaptığını ancak bu teklifin Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul edilmediğini iddia etti.
''Eğer gerçekleşseydi transfer rekoru kırılacaktı'' diyen Sabuncuoğlu, Fenerbahçe yönetiminin devre arasında En-Nesyri'nin yerini doldurma konusunda zorluk yaşayacağı için bu teklifi reddettiğini ifade etti.
Bu haberi gören Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimin bu kararına tepki gösterdi👇
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