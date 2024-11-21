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En-Nesyri'ye Verilen 30 Milyon Euro Teklifin Reddedildiği İddiası Fenerbahçeli Taraftarların Tepkisini Topladı

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En-Nesyri'ye Verilen 30 Milyon Euro Teklifin Reddedildiği İddiası Fenerbahçeli Taraftarların Tepkisini Topladı

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
22.11.2024 - 00:07

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Youssef En-Nesyri hakkında transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Yağız Sabuncuoğlu, Faslı santrfora 30 milyon Euro civarında bir teklif geldiğini ve Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi reddettiğini iddia etti. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre yönetimin bu teklifi reddetme sebebi, hem En-Nesyri'den memnun olmaları hem de devre arasında yerini doldurmanın zor olması. En-Nesyri için verilen dev teklifin reddedildiği haberini gören Fenerbahçeli taraftarlar ise yönetime tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, şu ana kadar Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, şu ana kadar Fenerbahçe'de gösterdiği performansla beklentileri karşılayamadı.

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de forma giydiği 17 maçta 793 dakika süre alabildi. Bu maçlarda 4 gol atıp 2 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin 19.5 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle transfer ettiği 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de forma giydiği 17 maçta 793 dakika süre alabildi. Bu maçlarda 4 gol atıp 2 asist yaptı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın En-Nesyri için 30 milyon Euro + bonuslar şeklinde bir teklif yaptığını ancak bu teklifin Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul edilmediğini iddia etti.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın En-Nesyri için 30 milyon Euro + bonuslar şeklinde bir teklif yaptığını ancak bu teklifin Fenerbahçe yönetimi tarafından kabul edilmediğini iddia etti.

Hatırlarsanız, Suudi Arabistan basını da Al-Nassr'ın Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri için 32 milyon Euro civarında bir bonservis teklif ettiğini yazmıştı. (Kaynak)

''Eğer gerçekleşseydi transfer rekoru kırılacaktı'' diyen Sabuncuoğlu, Fenerbahçe yönetiminin devre arasında En-Nesyri'nin yerini doldurma konusunda zorluk yaşayacağı için bu teklifi reddettiğini ifade etti.

''Eğer gerçekleşseydi transfer rekoru kırılacaktı'' diyen Sabuncuoğlu, Fenerbahçe yönetiminin devre arasında En-Nesyri'nin yerini doldurma konusunda zorluk yaşayacağı için bu teklifi reddettiğini ifade etti.

Bu haberi gören Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimin bu kararına tepki gösterdi👇

Bu haberi gören Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimin bu kararına tepki gösterdi👇
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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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