En-Nesyri'ye Verilen 30 Milyon Euro Teklifin Reddedildiği İddiası Fenerbahçeli Taraftarların Tepkisini Topladı

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Youssef En-Nesyri hakkında transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Yağız Sabuncuoğlu, Faslı santrfora 30 milyon Euro civarında bir teklif geldiğini ve Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi reddettiğini iddia etti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre yönetimin bu teklifi reddetme sebebi, hem En-Nesyri'den memnun olmaları hem de devre arasında yerini doldurmanın zor olması. En-Nesyri için verilen dev teklifin reddedildiği haberini gören Fenerbahçeli taraftarlar ise yönetime tepki gösterdi.