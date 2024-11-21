Yağız Sabuncuoğlu Müjdeyi Verdi: Talisca Fenerbahçe'ye Gelmeyi Kabul Etti!
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Yağız Sabuncuoğlu Müjdeyi Verdi: Talisca Fenerbahçe'ye Gelmeyi Kabul Etti!
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca ile ilgilendiği bir süredir biliniyor. Talisca gelecek mi yoksa kulübünde mi kalacak tartışmaları devam ederken, Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu önemli bir gelişmeyi aktardı.
Yağız Sabuncuoğlu, Talisca'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiğini söyledi. Hemen ardından Twitter (X) hesabından bir paylaşım daha yapan Sabuncuoğlu, Acun Ilıcalı'nın Talisca'yı ikna ettiğini ve kulüpler arasındaki pazarlığın sürdüğünü iddia etti.
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Sebastian Szymanski'den beklediği skor katkısını alamayan Fenerbahçe rotayı Anderson Talisca'ya çevirdi.
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Bir süredir servis edilen haberlere göre, Fenerbahçe'nin Talisca'yı transfer etmek istediği biliniyor.
Talisca için görüşmeler sürerken Yağız Sabuncuoğlu önemli bir gelişmeyi aktardı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın oyuncuyu ikna ettiğini iddia eden Yağız Sabuncuoğlu, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla Talisca'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği haberini doğruladı.
İşte, Yağız Sabuncuoğlu'nun Talisca söylentilerine nokta koyan paylaşımı👇
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Fenerbahçeliler transfer bitti diye sevinmeye başlamışken Sabuncuoğlu, Talisca gelmeyi kabul etse de kulüpler arasındaki pazarlığın sürdüğünü söyledi👇
Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlardan çok sayıda yorum geldi👇
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