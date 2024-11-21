onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Yağız Sabuncuoğlu Müjdeyi Verdi: Talisca Fenerbahçe'ye Gelmeyi Kabul Etti!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yağız Sabuncuoğlu Müjdeyi Verdi: Talisca Fenerbahçe'ye Gelmeyi Kabul Etti!

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
21.11.2024 - 21:44

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için çalışmaları sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin Al-Nassr forması giyen Anderson Talisca ile ilgilendiği bir süredir biliniyor. Talisca gelecek mi yoksa kulübünde mi kalacak tartışmaları devam ederken, Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu önemli bir gelişmeyi aktardı. 

Yağız Sabuncuoğlu, Talisca'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiğini söyledi. Hemen ardından Twitter (X) hesabından bir paylaşım daha yapan Sabuncuoğlu, Acun Ilıcalı'nın Talisca'yı ikna ettiğini ve kulüpler arasındaki pazarlığın sürdüğünü iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sebastian Szymanski'den beklediği skor katkısını alamayan Fenerbahçe rotayı Anderson Talisca'ya çevirdi.

Sebastian Szymanski'den beklediği skor katkısını alamayan Fenerbahçe rotayı Anderson Talisca'ya çevirdi.

Bir süredir servis edilen haberlere göre, Fenerbahçe'nin Talisca'yı transfer etmek istediği biliniyor.

Bir süredir servis edilen haberlere göre, Fenerbahçe'nin Talisca'yı transfer etmek istediği biliniyor.

Talisca için görüşmeler sürerken Yağız Sabuncuoğlu önemli bir gelişmeyi aktardı.

Talisca için görüşmeler sürerken Yağız Sabuncuoğlu önemli bir gelişmeyi aktardı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın oyuncuyu ikna ettiğini iddia eden Yağız Sabuncuoğlu, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla Talisca'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği haberini doğruladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın oyuncuyu ikna ettiğini iddia eden Yağız Sabuncuoğlu, Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımla Talisca'nın Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği haberini doğruladı.

İşte, Yağız Sabuncuoğlu'nun Talisca söylentilerine nokta koyan paylaşımı👇

İşte, Yağız Sabuncuoğlu'nun Talisca söylentilerine nokta koyan paylaşımı👇
twitter.com

''Yine parça parça X'e düşmüş. Tam açıklamayı atıyorum. 

Yağız Sabuncuoğlu: Talisca konusunu bir adım öteye taşıyorum. Fenerbahçe bu transferde ciddi mesafe kaydetti. Talisca, Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul etti. Acun Ilıcalı oyuncuyu ikna etti. Böyle paylaşan herkese teşekkürler.''

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçeliler transfer bitti diye sevinmeye başlamışken Sabuncuoğlu, Talisca gelmeyi kabul etse de kulüpler arasındaki pazarlığın sürdüğünü söyledi👇

Fenerbahçeliler transfer bitti diye sevinmeye başlamışken Sabuncuoğlu, Talisca gelmeyi kabul etse de kulüpler arasındaki pazarlığın sürdüğünü söyledi👇
twitter.com

''Sosyal medya inanılmaz bir yer 😅 Adama, 'Daha bitmedi Talisca, oyuncu gelmeyi kabul etti, kulüpler arasında pazarlıklar sürüyor' diyorum, 'Anladım abi, aldık Talisca'yı yani bitti' diye cevap yazıyor. Kafayı sıyırmak üzereyim 😅''

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlardan çok sayıda yorum geldi👇

Yağız Sabuncuoğlu'nun paylaşımına Fenerbahçeli taraftarlardan çok sayıda yorum geldi👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın