Monaco'nun Yıldızı Mike James Euroleague'de Lider Fenerbahçe Beko'yu Şampiyonluk Adayı Olarak Görmedi
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Monaco'nun Yıldızı Mike James Euroleague'de Lider Fenerbahçe Beko'yu Şampiyonluk Adayı Olarak Görmedi
Monaco'nun başarılı ismi Mikes James, eski takım arkadaşı Moneke ile Dionysis Aravantinos ve Giorgos Efkarpidis’in sunduğu 'Triple Threat Show' podcastinde konuştu. Kırmızı-beyazlı formayı giyen Amerikalı oyun kurucu, Fenerbahçe Beko'nun formuna değindi. Sarı-lacivertli temsilcimizi şampiyonluk adayları arasında göstermedi. Moneke ise Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşabileceğini belirtti.
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Mike James’ten Fenerbahçe yorumu: “Final Four adayı, ama şampiyonluk için emin değilim”
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
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