onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Monaco'nun Yıldızı Mike James Euroleague'de Lider Fenerbahçe Beko'yu Şampiyonluk Adayı Olarak Görmedi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Monaco'nun Yıldızı Mike James Euroleague'de Lider Fenerbahçe Beko'yu Şampiyonluk Adayı Olarak Görmedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.11.2024 - 11:29

Monaco'nun başarılı ismi Mikes James, eski takım arkadaşı Moneke ile Dionysis Aravantinos ve Giorgos Efkarpidis’in sunduğu 'Triple Threat Show' podcastinde konuştu. Kırmızı-beyazlı formayı giyen Amerikalı oyun kurucu, Fenerbahçe Beko'nun formuna değindi. Sarı-lacivertli temsilcimizi şampiyonluk adayları arasında göstermedi. Moneke ise Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşabileceğini belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mike James’ten Fenerbahçe yorumu: “Final Four adayı, ama şampiyonluk için emin değilim”

Mike James’ten Fenerbahçe yorumu: “Final Four adayı, ama şampiyonluk için emin değilim”

EuroLeague’in dikkat çeken isimlerinden Mike James, Fenerbahçe Beko hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. James, Fenerbahçe’nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu kabul ederken, takımın şampiyonluk potansiyeli konusunda şüphelerini dile getirdi:

“Fenerbahçe şampiyonluk adayı mı? Bilmiyorum. Ama Final Four adayı mı? Bu soruya cevabım evet.”

“Fenerbahçe’yi pek beğenmiyorum”

“Fenerbahçe’yi pek beğenmiyorum”

Fenerbahçe’nin oyun tarzını eleştiren Mike James, özellikle hücum stratejilerine yönelik yorum yaptı:

“Wade Baldwin şu an çok iyi gözükmüyor, sanki guardlar olmadan oynuyorlar. Bir maçlarını izledim, 97 kez post-up oynadılar. Bu hoşuma gitmedi.”

“Sağlıklı olduklarında neler olacağını görmek lazım”

“Sağlıklı olduklarında neler olacağını görmek lazım”

Fenerbahçe’nin potansiyeline de değinen 34 yaşındaki yıldız, tüm takım sağlıklı olduğunda farklı bir tablo ortaya çıkabileceğini söyledi:

“Belki Wade kendi gibi oynamaya başladığında başka bir oyuncu daha az topla oynayacak ve bu da şut yüzdelerini etkileyebilir. Nigel Hayes-Davis gibi isimlerin rol paylaşımı da kritik.”

Moneke: “Fenerbahçe şampiyonluk adayı”

Moneke: “Fenerbahçe şampiyonluk adayı”

Baskonia forması giyen Nijeryalı, James’in aksine, daha net bir duruş sergileyerek Fenerbahçe’yi doğrudan şampiyonluk adayı olarak gördüğünü belirtti.

Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki performansı

Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki performansı

20 Kasım Çarşamba günü Eurolegau'deki 11. maçına çıkan Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bologna'yı devirdi. Sarı-lacivertliler, birçok sakat oyuncusu bulunmasına rağmen kritik maçtan 86-82 galip ayrıldı ve 9. galibiyetine imza atarak liderliğini sürdürdü.

Bu haberler de ilgini çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerini sporun tutkusu ve enerjisiyle birleştirmeye çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum. Sporun sadece bir oyun değil, bir tutku, bir yaşam biçimi ve evrensel bir dil olduğuna inanıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın