Hangi Dans Türü Senin Kişiliğini Yansıtıyor?
Hangi Dans Türü Senin Kişiliğini Yansıtıyor?
Dans duygularımızın hareketlerle dışa vurulmasıdır. Bakalım sen hangi dans türüne daha çok benziyorsun?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Dans ederken nasıl hissetmek istersin?
4. Müzikle aran nasıl?
5. Bir hafta sonunu nasıl geçirirsin?
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6. Hangi kelime seni en iyi tanımlar?
7. Bir dans gösterisinde hangisi olmak isterdin?
8. Sosyal ortamda nasıl birisin?
9. Hangi plan seni keyiflendirir?
10. Bunlardan birini seç bakalım!
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Bale senin kişiliğini yansıtıyor!
Salsa senin kişiliğini yansıtıyor!
Tango senin kişiliğini yansıtıyor!
Zeybek senin kişiliğini yansıtıyor!
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Salsa senin kişiliğini yansıtıyor! Hayat dolu, enerji patlaması yaşayan ve her zaman sosyal çevreyi tercih eden bir kişiliğin var. Salsa, bu özelliklerin tam... Devamını Gör