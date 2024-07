Senin delirmene çok az kalmış. Bu sözler kulağına bir kez daha fısıldandığında, zihnindeki çığlık her seferinde biraz daha yankılanıyor. Her gün, hayatının karmaşası seni biraz daha sarhoş ediyor. Belki dışarıdan bakıldığında her şey yolunda gibi gözüküyor olabilir, ama içindeki fırtınalar hiç dinmiyor. Güçlü kalmak için kendini zorluyorsun, ama her geçen gün o güç duvarlarına daha fazla çeki düzen veriyor hayat. Anlam veremiyorsun artık birçok şeye. Nedenini bilmediğin bir huzursuzluk seni sarıyor, içini kemiren bir boşluk büyüyor. Etrafındaki her şey, her olay, her insan seni yıpratıyor. Zamanla hissettiğin yorgunluk, bedenini ve ruhunu ele geçiriyor. Artık sağlıklı kalmak zorlaşıyor, çünkü bu yükü taşımak için artık tahammülün kalmamış gibi hissediyorsun. Her gün biraz daha zor, her gün biraz daha zayıf düşüyorsun. Senin delirmene az kalmış çünkü içindeki sessiz çığlık, duyulmayı bekleyen bir fırtına gibi büyüyor. Bir gün her şeyin anlamını yitireceğinden korkuyorsun, çünkü şu anda bile her şey kararmaya başladı gibi geliyor. Belki de sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor, belki de sadece biraz daha anlamaya çalışmalısın. Ama şimdi, bu kırılgan anın içinde, senin delirmene az kalmış çünkü artık sakin kalmanın gücünü bulamıyorsun. Yarın belki her şey düzelecek diye umut ediyorsun, ama bugün bu umudu taşımak bile zor geliyor.