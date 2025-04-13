Hastane Odası Bir Anda Değişti: Yıllar Sonra Gördüğü Öğretmenine Kemanıyla Sürpriz Yaptı!

Öğretmenler, sadece bilgi değil; sabır, emek ve hayat dersi verir. Onlara duyulan vefa ise bazen kelimelerle değil, notalarla ifade edilir. Bunun en dokunaklı örneklerinden biri, bir hastane odasında yaşandı.

Keman performans sanatçısı Aslan Çakır, yıllardır görmediği keman öğretmeninin hastanede tedavi gördüğünü öğrenince kemanını alıp soluğu hastane odasında aldı. @aslan.cakirrrr isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, genç sanatçının öğretmenine yaptığı bu sürpriz yer aldı.