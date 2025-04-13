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Hastane Odası Bir Anda Değişti: Yıllar Sonra Gördüğü Öğretmenine Kemanıyla Sürpriz Yaptı!

Hastane Odası Bir Anda Değişti: Yıllar Sonra Gördüğü Öğretmenine Kemanıyla Sürpriz Yaptı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 20:56

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Öğretmenler, sadece bilgi değil; sabır, emek ve hayat dersi verir. Onlara duyulan vefa ise bazen kelimelerle değil, notalarla ifade edilir. Bunun en dokunaklı örneklerinden biri, bir hastane odasında yaşandı.

Keman performans sanatçısı Aslan Çakır, yıllardır görmediği keman öğretmeninin hastanede tedavi gördüğünü öğrenince kemanını alıp soluğu hastane odasında aldı. @aslan.cakirrrr isimli sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, genç sanatçının öğretmenine yaptığı bu sürpriz yer aldı.

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Videoyu buradan izleyebilirisiniz:

Öğrencisini karşısında gören öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğrencisini karşısında gören öğretmen, gözyaşlarına hakim olamadı.

Keman eşliğinde çalınan melodilerle birlikte hastane odasında duygusal anlar yaşandı. Kısa sürede büyük beğeni toplayan video, izleyenlere 'vefa' duygusunu bir kez daha hatırlattı. Paylaşım birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum yağmuruna tutuldu!

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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