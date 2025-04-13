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Hollanda’da Yaşayan Genç, Belediyelerin Ayrıdığı Özel Bütçeyi Anlattı: "Burada İnsan Gibi Yaşamak Lüks Değil"

Hollanda’da Yaşayan Genç, Belediyelerin Ayrıdığı Özel Bütçeyi Anlattı: "Burada İnsan Gibi Yaşamak Lüks Değil"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 22:05

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Hollanda’da yaşayan bir genç, belediyelerin vatandaşlar ve özellikle gençler için ayırdığı bütçeleri sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı. 

Gencin aktardığına göre, ülkedeki belediyeler gençlerin sosyal faaliyetleri için bütçe ayırıyor. Ayrıca gençlerin sürdürülebilir fikirlerini belediyeyle paylaşabileceği ve destek alabileceği bir sistem de mevcut.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Evine yürürken karşılaştığı bir kadının uzattığı broşürle bu sistemi fark ettiğini belirten genç, şaşkınlığını gizleyemedi.

Evine yürürken karşılaştığı bir kadının uzattığı broşürle bu sistemi fark ettiğini belirten genç, şaşkınlığını gizleyemedi.

Genç, yaşadığı bu durumu şu sözlerle özetledi: 'Bu tarz hobiler lüks bir şey değil. Burada insan gibi yaşamak lüks bir şey değil. Keşke bizim ülkemizde de gençlerin fikirlerine bu kadar önem verilse ve gençlere ayırılan bütçe bu kadar ince düşünülebilse.'

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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