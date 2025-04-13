Hollanda’da Yaşayan Genç, Belediyelerin Ayrıdığı Özel Bütçeyi Anlattı: "Burada İnsan Gibi Yaşamak Lüks Değil"

Hollanda’da yaşayan bir genç, belediyelerin vatandaşlar ve özellikle gençler için ayırdığı bütçeleri sosyal medya hesabından paylaştığı video ile anlattı.
Gencin aktardığına göre, ülkedeki belediyeler gençlerin sosyal faaliyetleri için bütçe ayırıyor. Ayrıca gençlerin sürdürülebilir fikirlerini belediyeyle paylaşabileceği ve destek alabileceği bir sistem de mevcut.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Evine yürürken karşılaştığı bir kadının uzattığı broşürle bu sistemi fark ettiğini belirten genç, şaşkınlığını gizleyemedi.
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