Hollanda’da Yaşayan Genç, Belediyelerin Ayrıdığı Özel Bütçeyi Anlattı: "Burada İnsan Gibi Yaşamak Lüks Değil"

Genç, yaşadığı bu durumu şu sözlerle özetledi: 'Bu tarz hobiler lüks bir şey değil. Burada insan gibi yaşamak lüks bir şey değil. Keşke bizim ülkemizde de gençlerin fikirlerine bu kadar önem verilse ve gençlere ayırılan bütçe bu kadar ince düşünülebilse.'