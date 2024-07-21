Yaşlandığında Nasıl Biri Olacaksın?
Yaşlandığında Nasıl Biri Olacaksın?
Yıllar sonra nasıl biri olacaksın merak ediyor musun? O zaman doğru yerdesin! Bakalım sen nasıl yaşlanacaksın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne sıklıkla spor yaparsın?
4. Senin için hangisi daha önemli?
5. Uyku düzenin nasıldır?
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6. İnsanlarla iletişimin nasıl?
7. 60 yaşına geldiğinde bunlardan hangisini tercih edersin?
8. Çocuklarla aran nasıl?
9. Eğlenmeyi sever misin?
10. Son olarak yaşlandığında nasıl bir evde yaşamak istersin?
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Sen huysuz bir yaşlı olacaksın!
Sen enerjisini hiç kaybetmemiş bir yaşlı olacaksın!
Sen hayattan bezmiş bir yaşlısın!
Sen tonton bir yaşlı olacaksın!
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