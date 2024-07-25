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Evet/Hayır Testine Göre Mutlu Musun?

Evet/Hayır Testine Göre Mutlu Musun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 14:01

Mutlu olduğumuz kadar mutlu olmadığımız anlarda oluyor. Bu teste göre bakalım sen ne kadar mutlusun?

Hadi teste!

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1. Sabahları mutlu uyanır mısın?

2. Geleceğe dair umutlu musun?

3. Kendine vakit ayırır mısın?

4. Gün içinde sık sık güler misin?

5. Sevdiklerinle vakit geçirmekten keyif alıyor musun?

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6. Hedeflerin olması seni motive ediyor mu?

7. Arkadaş ortamında neşeli misin?

8. Kendini huzurlu hissediyor musun?

9. Pozitif bir insan mısın?

10. İşe/okula gitmek seni mutlu ediyor mu?

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Sen çok mutlusun!

Sen çok mutlusun!

Gözlerinden mutluluk fışkırıyor, hayatının her anını dolu dolu yaşamanın tadını çıkarıyorsun. Hayatındaki olumlu detaylara odaklanmayı seviyorsun, belki de bu yüzden her zaman enerjik ve neşeli görünüyorsun. Her gününü bir öncekinden daha güzel ve huzurlu geçiriyorsun. Hayatındaki olumlu olaylara odaklanmayı seçiyorsun, belki de bu yüzden hayatın zorlukları karşısında bile gülümsemeyi unutmuyorsun. Hayatının her anını dolu dolu yaşamanın sırrını çözmüş gibi görünüyorsun. İçindeki enerjiyi ve yaşama sevincini etrafına da yayıyorsun. Bu yüzden belki de herkes seninle vakit geçirmeyi seviyor, çünkü senin yanında olmak onlara da huzur veriyor. Sen hayatı dolu dolu yaşayan, olumlu düşünen ve huzurlu bir yaşam süren bir insansın. Bu yüzden her zaman mutlu olmayı başarıyorsun. Bu enerjik ve neşeli haliyle, hayatın her anını dolu dolu yaşayan biri olarak, seni tanıyan herkes seni takdir ediyor ve seninle olmaktan keyif alıyor.

Sen hiç mutlu değilsin...

Sen hiç mutlu değilsin...

Hayatının her köşesini kaplayan bu koyu bulutlar, seni hiç terk etmiyor, değil mi? Adeta bir gölge gibi peşinden ayrılmayan bu mutsuzluk, hayatının tüm renklerini solgunlaştırıyor. Karanlık duyguların içinde kayboluyorsun. Bir bakıyorsun, güneşli bir gün ama senin gökyüzün hep kapkara. İnsanlar gülüyor, eğleniyor, hayatın tadını çıkarıyor ama senin yüzündeki tebessüm donuk, içi boş. İçindeki bu karanlık bulutlar, seni adeta esir almış durumda. Ve bu durum seni yoruyor, değil mi? Bu sürekli negatif enerji, seni adeta içten içe tüketiyor. Her geçen gün biraz daha fazla enerjini alıyor, biraz daha fazla hayat sevincini çalıyor. Ama unutma, her şey senin elinde. Bu karanlık bulutları dağıtmak, hayatına yeniden renk katmak senin elinde. Kendine bir şans ver, belki de hayatın renkleri seni bekliyor olabilir. Bu negatif enerjiden kurtulmak için adım at, belki de hayatın en güzel renkleri seni bekliyor olabilir!

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