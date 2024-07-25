Evet/Hayır Testine Göre Mutlu Musun?
Evet/Hayır Testine Göre Mutlu Musun?
Mutlu olduğumuz kadar mutlu olmadığımız anlarda oluyor. Bu teste göre bakalım sen ne kadar mutlusun?
Hadi teste!
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1. Sabahları mutlu uyanır mısın?
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2. Geleceğe dair umutlu musun?
3. Kendine vakit ayırır mısın?
4. Gün içinde sık sık güler misin?
5. Sevdiklerinle vakit geçirmekten keyif alıyor musun?
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6. Hedeflerin olması seni motive ediyor mu?
7. Arkadaş ortamında neşeli misin?
8. Kendini huzurlu hissediyor musun?
9. Pozitif bir insan mısın?
10. İşe/okula gitmek seni mutlu ediyor mu?
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Sen çok mutlusun!
Sen hiç mutlu değilsin...
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