Evet/Hayır Testine Göre Mutlu Musun?

Hayatının her köşesini kaplayan bu koyu bulutlar, seni hiç terk etmiyor, değil mi? Adeta bir gölge gibi peşinden ayrılmayan bu mutsuzluk, hayatının tüm renklerini solgunlaştırıyor. Karanlık duyguların içinde kayboluyorsun. Bir bakıyorsun, güneşli bir gün ama senin gökyüzün hep kapkara. İnsanlar gülüyor, eğleniyor, hayatın tadını çıkarıyor ama senin yüzündeki tebessüm donuk, içi boş. İçindeki bu karanlık bulutlar, seni adeta esir almış durumda. Ve bu durum seni yoruyor, değil mi? Bu sürekli negatif enerji, seni adeta içten içe tüketiyor. Her geçen gün biraz daha fazla enerjini alıyor, biraz daha fazla hayat sevincini çalıyor. Ama unutma, her şey senin elinde. Bu karanlık bulutları dağıtmak, hayatına yeniden renk katmak senin elinde. Kendine bir şans ver, belki de hayatın renkleri seni bekliyor olabilir. Bu negatif enerjiden kurtulmak için adım at, belki de hayatın en güzel renkleri seni bekliyor olabilir!