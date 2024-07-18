Hoşlandığın Kişi de Senden Hoşlanıyor mu?
Hoşlandığın Kişi de Senden Hoşlanıyor mu?
Hoşlandığın kişi de senden hoşlanıyor mu?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hoşlandığın kişi senden çok uzakta mı yaşıyor?
4. Peki hoşlandığın kişiyle nereden tanışıyorsun?
5. Ne sıklıkla görüşüyorsunuz?
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6. Ondan hoşlanırken bir başkasıyla flörtleşiyor musun?
7. Hoşlandığın kişinin burcu nedir?
8. Son olarak kendi burcunu seçer misin?
Hoşlandığın kişi de senden hoşlanıyor!
Hoşlandığın kişi senden hoşlanmıyor!
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