21. Yüzyılın En İyi 25 Futbolcusu Açıklandı

Futbol severlerin hayranı olduğu futbolcular ve onların rakiplerini kıyaslamaları hiçbir zaman bitmez. Herkes 'en iyi' olanın kendi sevdiği futbolcu olduğunu iddia eder. Sürekli yayınlanan listelerde 1 numara kim olacak telaşı ise bu tartışmalarda haklı çıkmanın bir argümanı olarak sunulur. Uluslararası futbol kamuoyu da bu tartışmaları alevlendirecek listelerle karşımıza çıkmayı sürdürüyor. Son liste ise ESPN'den geldi.