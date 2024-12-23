21. Yüzyılın En İyi 25 Futbolcusu Açıklandı
21. Yüzyılın En İyi 25 Futbolcusu Açıklandı
Futbol severlerin hayranı olduğu futbolcular ve onların rakiplerini kıyaslamaları hiçbir zaman bitmez. Herkes 'en iyi' olanın kendi sevdiği futbolcu olduğunu iddia eder. Sürekli yayınlanan listelerde 1 numara kim olacak telaşı ise bu tartışmalarda haklı çıkmanın bir argümanı olarak sunulur. Uluslararası futbol kamuoyu da bu tartışmaları alevlendirecek listelerle karşımıza çıkmayı sürdürüyor. Son liste ise ESPN'den geldi.
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Futbol kamuoyunun bir klişe olsa da yakından takip ettiği listelerin başında "En İyi Futbolcular" listesi geliyor.
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ESPN de 21. yüzyılın en iyi 25 futbolcusunu açıklayarak yeni bir gündem oluşturdu. ESPN'in sıralamasına hep birlikte bakalım:
25. sırada İtalyanların efsane kalecisi Gianluigi Buffon var.
24.sırayı Uruguay'ın sabıkalı golcüsü Luis Suarez aldı.
23.sırada bir zamanlar Arsenal deyince akla gelen isimlerden Patrick Vieira...
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22.sırada bu aralar sakalları ve çökmüşlüğü ile hüzünlendiğimiz Wayne Rooney...
Başbakan Pirlo'suz liste olmaz. O da 21.sıradan listeye giriş yaptı!
20.sırada tartışmalı kariyeriyle Neymar var...
Efsane Milan kadrosunun efsanesi... Kaka, 19.sırada kendine yer bulabildi.
Gollerine halen devam ediyor... Robert Lewandowski 18.sırada yer alıyor.
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Sade ve gösterişsiz futboluyla Barça'nın hep vazgeçilmezi olmayı başarmıştı. O da listenin 17.sırasına adını yazdırdı.
Kariyerinin başlangıcı farklı, orta bölümü farklı son demleri farklı... Benzema istikrarlı olabilse belki ilk üçteydi ama şu an 16.sırada.
Kaptan kelimesinin sözlük karşılığı 15.sırada... Puyol'un futbolculuğu hala Barça taraftarının hayallerini süslüyor.
14.sırada Puyol gibi bir kaptan Sergio Ramos...
Almanların saha içi liderlerinden Toni Kroos listenin 13.sırasında. Sade, göze hoş gelen üst düzey futbol deyince akla ilk gelen isimlerden.
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Bu listeyi birkaç yıl önce yapsaydık belki ilk beşi bile zorlardı ama şu an 12.'likle yetiniyor.
Ona sorsak listeler üstü ama ESPN'in listesinde 11.sırada yer alıyor.
Memleketten gelen fıstığı sadece Ronaldinho'nun Barcelona maçlarında zuladan çıkarırdık. Öyle bir kariyerdi ve 10.sırada yer alıyor.
9 numara deyince akla o geliyor diye midir bilinmez; Ronaldo bu listede de 9 numarada!
8 numara Xavi, 7 numarada Iniesta var. Sahada ayrılamadıkları gibi, listede de ayrılamadılar.
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Listede belki de önümüzdeki yıllarda ilk sıralara yerleşebilir ama şimdilik 6.sırada...
Hırvatistan futbolunun kaderi onunla değişti. Bir milli takımı tek başına sırtlamak onu 5.sıraya taşıdı.
4.sırada Real Madrid'in ve Fransa milli takımına kimlik kazandıran isimlerinden Zinedine Zidane var.
Yenilmezler lakabını alan Arsenal'in temel taşı oydu. Thierry Henry listenin üçüncü sırasında...
İlk sırayı kim alacak diye merakla bekleyenler için düğümün çözüldüğü sıra... 2.sırada Cristiano Ronaldo yer alıyor.
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Ve 1.sıra... Dünya Kupası'nı da koleksiyonuna ekleyen Messi ESPN'in listesinde ilk sırada yer alıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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