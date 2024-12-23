2024 Yılında Sosyal Medyada Çıkış Yapan Fenomenler

2024 yılı yine telefonu elimizden düşürmediğimiz bir yıl oldu. Tabii bu da internet aleminin kendi personalarını doğurmasına neden oldu. Bu isimlerin pek çoğu uzun süredir sosyal medyaya içerik üreten veya bir şekilde önümüze düşen kişiler olsa da birçoğu çıkışını bu sene yaptı ve kitlelerini genişletti.