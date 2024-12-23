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2024 Yılında Sosyal Medyada Çıkış Yapan Fenomenler

2024 Yılında Sosyal Medyada Çıkış Yapan Fenomenler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.12.2024 - 15:19

2024 yılı yine telefonu elimizden düşürmediğimiz bir yıl oldu. Tabii bu da internet aleminin kendi personalarını doğurmasına neden oldu. Bu isimlerin pek çoğu uzun süredir sosyal medyaya içerik üreten veya bir şekilde önümüze düşen kişiler olsa da birçoğu çıkışını bu sene yaptı ve kitlelerini genişletti.

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Gezen Oğlak

Gezen Oğlak

Elif Akçivi köy hayatına dair çektiği videolarla kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşmayı başardı.

Erkan Yalçın

Erkan Yalçın

Avukat Erkan Yalçın, sosyal medyanın renkli kişiliklerinden. Hukuk konusundaki soruları yanıtlayıp farklı davalar hakkında içerik paylaşarak başlayan Yalçın tarzı ve anlatım şekliyle ününü hukuk dünyası dışına da duyurdu.

Mehmet Ali Çatal

Mehmet Ali Çatal

İlk buluşma ve arkadaşının kızıyla çektiği eğlenceli videolarla önümüze sürekli düşen Çatal, 2024 yılında adeta 'peak' yaptı.

Gökhan Ünver

Gökhan Ünver

Uzun süredir belirli bir kitlesi olan Gökhan Ünver için 2024 iyi geldi. Tüm mecralarda bilinen bir isimdi ama geçtiğimiz yıl mizahı ve takipçi sayısıyla da zirve yaptı.

Oğuzhan Alpdoğan

Oğuzhan Alpdoğan

Uzun süredir İzmitlilik, bir işçinin sıradan hayatı, başarısız erkek profiliyle bilinen Oğuzhan Alpdoğan 2024'te mizahını geliştirdi ve sosyolojik gözlemleriyle 90'lar ve 2000'lerin karikatür dergilerinden çıkan karelerin tadını verdi. Bu da 2024'te Alpdoğan'ın çıkış yapmasına neden oldu.

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Cem Özkök

Cem Özkök

Geçtiğimiz yıl temizlik videolarıyla gündemden düşmeyen Cem Özkök, 2024 yılında farklı projelerde yer aldı, kendi markalarını çıkardı ve geçtiğimiz yılı verimli geçiren isimlerden oldu.

Mr The Can

Mr The Can

Sosyal medyada zenginlik ve şatafat Polatların etkisiyle gözden düşse de lüksün de lüksü yaşam tarzını samimi bir şekilde sunan ve büyük çoğunluğun deneyimleyemeyeceği deneyimleri takipçileriyle buluşturan Mr The Can da 2024'ün ilgi çeken fenomenlerinden oldu.

Kandıralı Ferdi

Kandıralı Ferdi

Kandıralı Ferdi meşhur şarkılara yaptığı coverlarla tanınıyor. Ancak sözleri kendince modifiye ediyor. TikTok gibi platformlarda tanınmış olsa da 2024'te adeta sıçrama yaptı.

Umutcan Deniz İlyasoğlu

Umutcan Deniz İlyasoğlu

Küçük ilçe belediye başkanı, yurt müdürü gibi tiplemelerle tespit mizahı alanında hızlı bir yükseliş gösteren genç fenomenler de yılın zirve yapan isimlerinden.

Mertcan Bahar

Mertcan Bahar

Mertcan Bahar küçük yaşlardan beri sosyal medyada bildiğimiz isimlerden. Ancak 2024 yılında izleyenleri edit manyağı yapan videoları ve ekibiyle büyük çıkış yaptı. 'Bakanım bize ne yaptınız' videosuyla pek çok kişinin bildiği bir internet personasından başarılı bir YouTuber'a dönüştü.

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Taner Işıldak (Konsol Oyun)

Taner Işıldak (Konsol Oyun)

Dijital oyunların kutulu oyunları tahtından ettiği günümüzde oyun alıp satarken yaptığı yayınlar ve müşteri ilişkileriyle gündeme gelen Taner Işıldak ise yılın öne çıkan fenomenlerinden.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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