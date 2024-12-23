2024 Yılında Sosyal Medyada Çıkış Yapan Fenomenler
2024 Yılında Sosyal Medyada Çıkış Yapan Fenomenler
2024 yılı yine telefonu elimizden düşürmediğimiz bir yıl oldu. Tabii bu da internet aleminin kendi personalarını doğurmasına neden oldu. Bu isimlerin pek çoğu uzun süredir sosyal medyaya içerik üreten veya bir şekilde önümüze düşen kişiler olsa da birçoğu çıkışını bu sene yaptı ve kitlelerini genişletti.
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Gezen Oğlak
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Erkan Yalçın
Mehmet Ali Çatal
Gökhan Ünver
Oğuzhan Alpdoğan
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Cem Özkök
Mr The Can
Kandıralı Ferdi
Umutcan Deniz İlyasoğlu
Mertcan Bahar
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Taner Işıldak (Konsol Oyun)
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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