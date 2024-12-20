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Şehirler Arası Yolculuklarda Başlarına Gelen İlginç Olayları Anlatan Kişiler

Şehirler Arası Yolculuklarda Başlarına Gelen İlginç Olayları Anlatan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.12.2024 - 14:46

Bir alanda ne kadar insan varsa ilginç olay olması, rezalet çıkma ihtimali de yüksek oluyor. Bu alanlardan biri de birbiriyle alakalı onlarca kişinin tek bir araçla saatlerce seyahat ettiği şehirler arası hizmet veren otobüsler. Bu soru Twitter'da da soruldu ve herkes başından geçen ilginç olayları anlattı.

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Soru şöyleydi;

Soru şöyleydi;
twitter.com

Pek çok yanıt geldi.

Pek çok yanıt geldi.
twitter.com

En ilginçlerine bakalım.

En ilginçlerine bakalım.
twitter.com

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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