Şehirler Arası Yolculuklarda Başlarına Gelen İlginç Olayları Anlatan Kişiler

Bir alanda ne kadar insan varsa ilginç olay olması, rezalet çıkma ihtimali de yüksek oluyor. Bu alanlardan biri de birbiriyle alakalı onlarca kişinin tek bir araçla saatlerce seyahat ettiği şehirler arası hizmet veren otobüsler. Bu soru Twitter'da da soruldu ve herkes başından geçen ilginç olayları anlattı.