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Sosyal Medya Tribe Boğuldu! 20 Aralık Dünya Trip Atma Günü Mizahı Yine Gündem Oldu!

Sosyal Medya Tribe Boğuldu! 20 Aralık Dünya Trip Atma Günü Mizahı Yine Gündem Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 13:03

Kadın erkek ilişkilerinin tuzu biberi, triplerin de günü geldi! 20 Aralık Trip Atma günü, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Şöyle hafızalar zorlandı, gerekirse üç beş sene öncesine gidildi ve sevgiliye atılacak tripler bulundu. Unutulmayacak trip replikleri de birer birer paylaşıldı. Hadi gelin biraz da trip günü heyecanı yaşayan sosyal medya kullanıcılarını yorumlarına da göz atalım. 

İşte başlıyoruz...

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20 Aralık Trip Günü, hepimize hayırlı uğurlu olsun!

Her yıl sosyal medyada mizah konusu olan '20 Aralık Dünya Trip Günü', tüm yurtta sevgiliye, eşe, dosta, arkadaşa atılan triplerle ve yapılan tavırlarla kutlanıyor. Kimileri şöyle şık bir göz devirme ile atıyor tribini kimileri ise sözleri ile ince ince işliyor tribini...  

Ama siz 'trip dediğin her gün atılır' diyorsanız, bugünün yeri bir başka şimdiden söyleyelim! Her şey zamanında güzel sonuçta, bu yüzden 20 Aralık Trip gününü es geçmeyin.

Baksanıza, Yengeç burçları hemen harekete geçti bile! 👇

Baksanıza, Yengeç burçları hemen harekete geçti bile! 👇
twitter.com

Peki, var mı şöyle "Tribin olurum" dediğiniz biri?👇

Peki, var mı şöyle "Tribin olurum" dediğiniz biri?👇
twitter.com

Trip nasıl atılır, diyene ders gibi ders! 👇

Doğru tabii bize her gün trip günü 👇

Doğru tabii bize her gün trip günü 👇
twitter.com
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Karısını seven koca nasıl anlaşılır, görün de öğrenin! 👇

Karısını seven koca nasıl anlaşılır, görün de öğrenin! 👇
twitter.com

Daha ne olsun efendim... 👇

Daha ne olsun efendim... 👇
twitter.com

Tribi yerinde öğrenin! 👇

Bazı acılar da yaşandı tabii! 👇

Bazı acılar da yaşandı tabii! 👇
twitter.com

İşte gerçek bir "tripkolik" 👇

İşte gerçek bir "tripkolik" 👇
twitter.com
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Aranan erkek bulundu, hanımlar! 👇

Aranan erkek bulundu, hanımlar! 👇
twitter.com

Tripler yükleniyor... 👇

"Erkolar üstünüze alınmayın" 👇

"Erkolar üstünüze alınmayın" 👇
twitter.com

Belki bugünlük erkekler de trip atabilir... 👇

Belki bugünlük erkekler de trip atabilir... 👇
twitter.com

"Son zamanlarda trip yiyorum hocam" 👇

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"Atalım o zaman hak edene tribimizi"👇

"Atalım o zaman hak edene tribimizi"👇

Eyvah bir de uyanamamış... savunun kendinizi! 👇

Eyvah bir de uyanamamış... savunun kendinizi! 👇
twitter.com

Biriktirebilen var mı ki? 👇

Biriktirebilen var mı ki? 👇
twitter.com

Kuşlar trip atmaz mı sandınız? 👇

"Bir erkeğin atacağı trip..."👇

"Bir erkeğin atacağı trip..."👇
twitter.com
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En acısı ise buydu... 👇

En acısı ise buydu... 👇
twitter.com

Peki, 20 Aralık Dünya Trip Atma Günü Gerçek mi?

Peki, 20 Aralık Dünya Trip Atma Günü Gerçek mi?

Maalesef bu pek anlamlı ve işlevli gün gerçek değil. 2016 yılında sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya atılan Dünya Trip Atma Günü, sadece bir mizah aracı!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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