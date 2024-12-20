Sosyal Medya Tribe Boğuldu! 20 Aralık Dünya Trip Atma Günü Mizahı Yine Gündem Oldu!

Her yıl sosyal medyada mizah konusu olan '20 Aralık Dünya Trip Günü', tüm yurtta sevgiliye, eşe, dosta, arkadaşa atılan triplerle ve yapılan tavırlarla kutlanıyor. Kimileri şöyle şık bir göz devirme ile atıyor tribini kimileri ise sözleri ile ince ince işliyor tribini...

Ama siz 'trip dediğin her gün atılır' diyorsanız, bugünün yeri bir başka şimdiden söyleyelim! Her şey zamanında güzel sonuçta, bu yüzden 20 Aralık Trip gününü es geçmeyin.