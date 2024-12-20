Sosyal Medya Tribe Boğuldu! 20 Aralık Dünya Trip Atma Günü Mizahı Yine Gündem Oldu!
Sosyal Medya Tribe Boğuldu! 20 Aralık Dünya Trip Atma Günü Mizahı Yine Gündem Oldu!
Kadın erkek ilişkilerinin tuzu biberi, triplerin de günü geldi! 20 Aralık Trip Atma günü, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Şöyle hafızalar zorlandı, gerekirse üç beş sene öncesine gidildi ve sevgiliye atılacak tripler bulundu. Unutulmayacak trip replikleri de birer birer paylaşıldı. Hadi gelin biraz da trip günü heyecanı yaşayan sosyal medya kullanıcılarını yorumlarına da göz atalım.
İşte başlıyoruz...
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20 Aralık Trip Günü, hepimize hayırlı uğurlu olsun!
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Baksanıza, Yengeç burçları hemen harekete geçti bile! 👇
Peki, var mı şöyle "Tribin olurum" dediğiniz biri?👇
Trip nasıl atılır, diyene ders gibi ders! 👇
Doğru tabii bize her gün trip günü 👇
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Karısını seven koca nasıl anlaşılır, görün de öğrenin! 👇
Daha ne olsun efendim... 👇
Tribi yerinde öğrenin! 👇
Bazı acılar da yaşandı tabii! 👇
İşte gerçek bir "tripkolik" 👇
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Aranan erkek bulundu, hanımlar! 👇
Tripler yükleniyor... 👇
"Erkolar üstünüze alınmayın" 👇
Belki bugünlük erkekler de trip atabilir... 👇
"Son zamanlarda trip yiyorum hocam" 👇
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"Atalım o zaman hak edene tribimizi"👇
Eyvah bir de uyanamamış... savunun kendinizi! 👇
Biriktirebilen var mı ki? 👇
Kuşlar trip atmaz mı sandınız? 👇
"Bir erkeğin atacağı trip..."👇
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En acısı ise buydu... 👇
Peki, 20 Aralık Dünya Trip Atma Günü Gerçek mi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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