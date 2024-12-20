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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.12.2024 - 10:27

Tasarım demek yaratıcılık ve hayal gücü demek... Fakat bazı tasarımlar var ki hangi hayal gücünün ürünü olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Hafızadan silinmeyen ve göz kanatan tasarımları derlediğimiz bu seride, haftaya en kötü tasarımları bırakıyoruz. Sizin için derlediğimiz 13 eşsiz 9gag tasarımı arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın! 

İşte 'Bu gözler neler gördü...' dedirten tasarımlar

Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını Ziyaret Etmeyi Unutmayın 👇

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1. Bu işte bir testlik var!

1. Bu işte bir testlik var!

Boyunuz kısa ise elinizi yıkayabilirsiniz ama kendinizi göremezsiniz ya da kendinizi görürsünüz ama elinizi yıkayamazsınız...

2. "Bir kaşık dolusu kahkaha" Peki, bu kaşık sizi güldürdü mü?

2. "Bir kaşık dolusu kahkaha" Peki, bu kaşık sizi güldürdü mü?

3. Norveç kazağının kolunda minik bir sorun var gibi...

3. Norveç kazağının kolunda minik bir sorun var gibi...

4. Belediyeciliğin altın kuralı heykel dikmek!

4. Belediyeciliğin altın kuralı heykel dikmek!

5. Hayat bir mücadeleyken yangın merdivenine ulaşmak neden kolay olsun ki?

5. Hayat bir mücadeleyken yangın merdivenine ulaşmak neden kolay olsun ki?
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6. Su şakası sevenlere sürpriz gibi sürpriz...

6. Su şakası sevenlere sürpriz gibi sürpriz...

7. Tuvaletin yeri her zaman sorun olmuştur!

7. Tuvaletin yeri her zaman sorun olmuştur!

8. İşte yıllardır ihtiyacımız olan o düzen: Elini yıkayanlar ve yıkamayanlar için ayrı tutma yeri!

8. İşte yıllardır ihtiyacımız olan o düzen: Elini yıkayanlar ve yıkamayanlar için ayrı tutma yeri!

9. Hayaller... gerçekler...

9. Hayaller... gerçekler...

10. Bir sirtaki sabahı: Yunan tasarımcıdan geri dönüşüm çalışması!

10. Bir sirtaki sabahı: Yunan tasarımcıdan geri dönüşüm çalışması!
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11. Tabii güneşe karşı da tüm önemlerimizi aldık!

11. Tabii güneşe karşı da tüm önemlerimizi aldık!

12. Kargocuya kapı numarası şakası!

12. Kargocuya kapı numarası şakası!

13. Bu müteahhiti tanıyor olabilir misiniz?

13. Bu müteahhiti tanıyor olabilir misiniz?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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