Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Tasarım demek yaratıcılık ve hayal gücü demek... Fakat bazı tasarımlar var ki hangi hayal gücünün ürünü olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Hafızadan silinmeyen ve göz kanatan tasarımları derlediğimiz bu seride, haftaya en kötü tasarımları bırakıyoruz. Sizin için derlediğimiz 13 eşsiz 9gag tasarımı arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın!

İşte 'Bu gözler neler gördü...' dedirten tasarımlar