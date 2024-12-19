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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 23:44

Enfes bir akşam yemeği için yola çıktığınızda, lüks ve pahalı bir restorandan yaratıcı bir sunum bekleyebilirsiniz. Ancak az sonra gördüklerinizden sonra bu isteğinizden pişman olabilirsiniz. Sunum konusunda sınırları zorlayarak müşterilerinin sabrını sınayan restoranları ziyarete hazır olun. Şimdiden söyleyelim, az sonra görecekleriniz iştahınızı kaçırabilir. Reddit'ten sizin için derlediğimiz sunumlar arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın. 

İştahınız kalırsa, afiyet olsun!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Yemeden İçmeden Kestiren Sunumlarına da Göz Atın 👇

1. El arabası konseptli bir hamburger ziyafeti ile başlıyoruz!

1. El arabası konseptli bir hamburger ziyafeti ile başlıyoruz!

2. Bildiğiniz gibi kürek sunumu da restoranların olmazsa olmazı...

2. Bildiğiniz gibi kürek sunumu da restoranların olmazsa olmazı...

3. Peki, yapraklara uzanmış, yorgana sarılmış bir sosise ne dersiniz?

3. Peki, yapraklara uzanmış, yorgana sarılmış bir sosise ne dersiniz?

4. İşleri biraz daha tatsızlaştıralım o zaman...

4. İşleri biraz daha tatsızlaştıralım o zaman...

5. Saksıya dikilmiş atıştırmalıkları nasıl buldunuz?

5. Saksıya dikilmiş atıştırmalıkları nasıl buldunuz?

6. Peki ya kuleyi...

6. Peki ya kuleyi...

7. El arabası işini biraz daha büyüttük desek?

7. El arabası işini biraz daha büyüttük desek?

8. Askıda et, taco, salatalık... gördük ama bunun ne olduğunu anlamadık!

8. Askıda et, taco, salatalık... gördük ama bunun ne olduğunu anlamadık!

9. "Kiremitte et" fikri biraz yanlış anlaşılmış gibi...

9. "Kiremitte et" fikri biraz yanlış anlaşılmış gibi...

10. Tüm bunların üzerine poşet de drink gider mi?

10. Tüm bunların üzerine poşet de drink gider mi?

11. Tabii bunun yerine ziyafete ızgara ile devam edebiliriz...

11. Tabii bunun yerine ziyafete ızgara ile devam edebiliriz...

12. Fedakar bir işletme, margarita bardağı kalmayınca su kabıyla sunum yapmış

12. Fedakar bir işletme, margarita bardağı kalmayınca su kabıyla sunum yapmış

13. Önce kaşıktaki ekmeği mi yersiniz, yoksa şişlenmiş eti mi?

13. Önce kaşıktaki ekmeği mi yersiniz, yoksa şişlenmiş eti mi?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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palpito21

Kürekle , el arabasıyla sunum nedjr ya insaat konseptli yer mi. Sunum yapacağız diye iyice abarttınız şovu 😬