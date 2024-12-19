Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/
Enfes bir akşam yemeği için yola çıktığınızda, lüks ve pahalı bir restorandan yaratıcı bir sunum bekleyebilirsiniz. Ancak az sonra gördüklerinizden sonra bu isteğinizden pişman olabilirsiniz. Sunum konusunda sınırları zorlayarak müşterilerinin sabrını sınayan restoranları ziyarete hazır olun. Şimdiden söyleyelim, az sonra görecekleriniz iştahınızı kaçırabilir. Reddit'ten sizin için derlediğimiz sunumlar arasından favorinizi yorumlara yazmayı unutmayın.
İştahınız kalırsa, afiyet olsun!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. El arabası konseptli bir hamburger ziyafeti ile başlıyoruz!
2. Bildiğiniz gibi kürek sunumu da restoranların olmazsa olmazı...
3. Peki, yapraklara uzanmış, yorgana sarılmış bir sosise ne dersiniz?
4. İşleri biraz daha tatsızlaştıralım o zaman...
5. Saksıya dikilmiş atıştırmalıkları nasıl buldunuz?
6. Peki ya kuleyi...
7. El arabası işini biraz daha büyüttük desek?
8. Askıda et, taco, salatalık... gördük ama bunun ne olduğunu anlamadık!
9. "Kiremitte et" fikri biraz yanlış anlaşılmış gibi...
10. Tüm bunların üzerine poşet de drink gider mi?
11. Tabii bunun yerine ziyafete ızgara ile devam edebiliriz...
12. Fedakar bir işletme, margarita bardağı kalmayınca su kabıyla sunum yapmış
13. Önce kaşıktaki ekmeği mi yersiniz, yoksa şişlenmiş eti mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Kürekle , el arabasıyla sunum nedjr ya insaat konseptli yer mi. Sunum yapacağız diye iyice abarttınız şovu 😬