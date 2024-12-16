Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Tarihin en eski ve en önemli Mahayana metinleri arasında yer alan ve M.Ö. 100 ila M.S. 100 yılları arasında Keşmir'de yazıldığı düşünülen Lotus Sutra'nın eşsiz bir kopyası var karşınızda. Kore, Goryeo hanedanına ait olan ve 14. yüzyılda altın ve gümüş mürekkeple çivit mavisi kağıda basılan bu kopya Lotus Sutra'nın 2. bölümünden.