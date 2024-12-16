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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 18:49

Tarihin derinliklerine yelken açıp geçmişin eşsiz izleriyle büyülenmeye hazır olun! Günümüz teknolojisinden uzak dönemlerden bugüne ulaşmayı başaran eserlerdeki işçilik gözlerinizi kamaştıracak. Nasıl yapıldıklarını hayal etmekten kendinizi alamayacaksınız. Hadi, zamana meydan okuyanlarla tanışın! Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz tarihi eser arasından en çok beğendiğinizi yorumlara yazmayı da unutmayın! 

Zamanda yolculuk başlıyor...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

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1. M.Ö. 1200 ila 1150'lerden kalma ritüel kabı

1. M.Ö. 1200 ila 1150'lerden kalma ritüel kabı

Shang hanedanına ait, bronzdan yapılma ritüel kabında yer alan profil bir hayli dikkat çekici. Çin'de bulunan M.Ö. 1200 ila 1150'lere tarihlenen eser, günümüzde Asya Sanatları Ulusal Müzesi'nin koleksiyonunda yer alıyor.

2. 14. yüzyıl Lotus Sutra'nın kopyası!

2. 14. yüzyıl Lotus Sutra'nın kopyası!

Tarihin en eski ve en önemli Mahayana metinleri arasında yer alan ve M.Ö. 100 ila M.S. 100 yılları arasında Keşmir'de yazıldığı düşünülen Lotus Sutra'nın eşsiz bir kopyası var karşınızda. Kore, Goryeo hanedanına ait olan ve 14. yüzyılda altın ve gümüş mürekkeple çivit mavisi kağıda basılan bu kopya Lotus Sutra'nın 2. bölümünden.

3. 16. yüzyıl Goa, Hindistan'da keşfedilen göz alıcı heykel!

3. 16. yüzyıl Goa, Hindistan'da keşfedilen göz alıcı heykel!

Doğuş sahnesinin tasvir edildiği eser fildişinden!

4. Thiele Dagister von Lorich'in kutsal emaneti.

4. Thiele Dagister von Lorich'in kutsal emaneti.

Thiele Dagister von Lorich'in kutsal emaneti, 1388 yılına tarihleniyor. Tarihi haynaklara göre kutsal emanet, 1410 yılında Kral Władysław II Jagiełło'nun birlikleri tarafından ele geçirildi. Uzmanlar, Kral Władysław II Jagiełło'nun emaneti, Grunwald Muharebesi sırasında ele geçirdiğini tahmin ediyor.

5. İmparator Qianlong'un inci ve altından miğferi

5. İmparator Qianlong'un inci ve altından miğferi

18. yüzyıldan kalma Budist mantralı miğferleri Çin, Qing hanedanı dönemine ait.

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6. M.Ö. 874 Asur İmparatorluğu'ndan kalma bir duvar kabartması

6. M.Ö. 874 Asur İmparatorluğu'ndan kalma bir duvar kabartması

Tarihi milattan önceki yüzyıllara dayanan duvar kabartması Nimrud'da bulundu. Kabarmada, Asurnasirpal II'yi bir kraliyet arabasında tasvir edilmiş.

7. Pietro Piffetti'nin stand üzerindeki tabutu

7. Pietro Piffetti'nin stand üzerindeki tabutu

İtalyan sanatçı Pietro Piffetti'nin işlemeleriyle göz kamaştıran ve yıllara meydan okuyan eseri ise yaklaşık olarak 1745 yılında yapılmış.

8. "Şairin Uyanışı"

8. "Şairin Uyanışı"

Fransız portre ressamı ve oryantalist Gabriel Ferrier'nin 1899 yılına ait büyüleyici tablosu 'Şairin Uyanışı'

9. 14 .yüzyıl, kaya kristali hilalli ostensorium

9. 14 .yüzyıl, kaya kristali hilalli ostensorium

Venedik'teki bu eser ise eski Katolik ve Anglikan töreni geleneklerinde yer alan bir ostensorium.

10. "Santa Veronica"

10. "Santa Veronica"

1639 yılına tarihlenen Francesco Mochi imzalı mermer heykel, Roma'da yer alıyor. Mermerden işlenmiş heykelde örtü detayı ise adeta kendine hayran bırakıyor.

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11. Vaftiz anı: "Meryem Ana ve Çocuk"

11. Vaftiz anı: "Meryem Ana ve Çocuk"

1520'lere tarihlenen mermer panel İtalya'da yer alıyor. Panelde, Benedetto Cervi'nin 'Meryem Ana ve Çocuk'u, Aziz Elizabeth ve genç Vaftizci Yahya ile tasvir edilmiş.

12. 1880 yılından dans eden figürlü gümüş kap!

12. 1880 yılından dans eden figürlü gümüş kap!

Tayland'da bulunan kap işlemeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

13. M.S. 3. yüzyıldan kalma Roma mozaiği

13. M.S. 3. yüzyıldan kalma Roma mozaiği

Aşil'in yenildiği, Hektor'un cesedini iki tekerlekli savaş arabası arkasında sürüklediği tasvir, M.S. 3. yüzyıldan kalma. Yunan mitolojisinin en önemli anlarından birinin tasvir edildiği eser günümüzde Roma'daki Vatikan Müzeleri'nde sergileniyor.

14. Safevi Kralı Büyük Abbas dönemine ait bir ipek kadife palto

14. Safevi Kralı Büyük Abbas dönemine ait bir ipek kadife palto

Safevi Kralı Büyük Abbas (1588 ila 1629 yılları) zamanında kalan palto, İran'da ipek kadifeden üretilmiş. Zarif işçiliği ve işleme detayları ile palto, Orta Doğu'dan Doğu Avrupa'ya ve İskandinavya'ya kadar ulaşmış. Palto, Rusya'nın Alexis'i tarafından İsveçli Christina'ya hediye edilmiş. Günümüzde ise Livrustkammaren'de sergileniyor.

15. M.S. 967 Sunda ve Upasunda'nın güzel Tilottama için mücadelesi

15. M.S. 967 Sunda ve Upasunda'nın güzel Tilottama için mücadelesi

Yenilmez kardeşler olarak anılan Sunda ve Upasunda'nın güzeller güzeli Tilottama için verdiği mücadelesiyi tasvir eden taş lento Kamboçya, Khmer İmparatorluğuna ait.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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