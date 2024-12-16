Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Tarihin derinliklerine yelken açıp geçmişin eşsiz izleriyle büyülenmeye hazır olun! Günümüz teknolojisinden uzak dönemlerden bugüne ulaşmayı başaran eserlerdeki işçilik gözlerinizi kamaştıracak. Nasıl yapıldıklarını hayal etmekten kendinizi alamayacaksınız. Hadi, zamana meydan okuyanlarla tanışın! Sizin için Reddit'ten derlediğimiz 15 eşsiz tarihi eser arasından en çok beğendiğinizi yorumlara yazmayı da unutmayın!
Zamanda yolculuk başlıyor...
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1. M.Ö. 1200 ila 1150'lerden kalma ritüel kabı
2. 14. yüzyıl Lotus Sutra'nın kopyası!
3. 16. yüzyıl Goa, Hindistan'da keşfedilen göz alıcı heykel!
4. Thiele Dagister von Lorich'in kutsal emaneti.
5. İmparator Qianlong'un inci ve altından miğferi
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6. M.Ö. 874 Asur İmparatorluğu'ndan kalma bir duvar kabartması
7. Pietro Piffetti'nin stand üzerindeki tabutu
8. "Şairin Uyanışı"
9. 14 .yüzyıl, kaya kristali hilalli ostensorium
10. "Santa Veronica"
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11. Vaftiz anı: "Meryem Ana ve Çocuk"
12. 1880 yılından dans eden figürlü gümüş kap!
13. M.S. 3. yüzyıldan kalma Roma mozaiği
14. Safevi Kralı Büyük Abbas dönemine ait bir ipek kadife palto
15. M.S. 967 Sunda ve Upasunda'nın güzel Tilottama için mücadelesi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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