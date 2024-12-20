İlişki Başlatmalık İdeal İlk Mesajı Paylaşarak İlişki Koçlarına Taş Çıkaran Kişiler

Eskiden ilk görünüş veya ilk selamlaşma önemliyken flörtlerin önemli bir şekilde sosyal mecraların DM kutularına taşınmasıyla ilk mesaj önemli hale geldi. Hatta ilk mesaj pek çok şeyin yerini alır oldu. Tabii ilk mesajlarda üslubunu tutturamayan, hormonlarını dizginleyemeyen, ne diyeceğini bilemeyen çok oluyor. Bunlar da X'te her gün önümüze düşüyor.