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İlişki Başlatmalık İdeal İlk Mesajı Paylaşarak İlişki Koçlarına Taş Çıkaran Kişiler

İlişki Başlatmalık İdeal İlk Mesajı Paylaşarak İlişki Koçlarına Taş Çıkaran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.12.2024 - 13:00

Eskiden ilk görünüş veya ilk selamlaşma önemliyken flörtlerin önemli bir şekilde sosyal mecraların DM kutularına taşınmasıyla ilk mesaj önemli hale geldi. Hatta ilk mesaj pek çok şeyin yerini alır oldu. Tabii ilk mesajlarda üslubunu tutturamayan, hormonlarını dizginleyemeyen, ne diyeceğini bilemeyen çok oluyor. Bunlar da X'te her gün önümüze düşüyor.

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Bundan hareketle ideal ilk mesaj nasıl olması sorusu soruldu.

Bundan hareketle ideal ilk mesaj nasıl olması sorusu soruldu.
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Yanıtlar ise...

Yanıtlar ise...
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İncelemeye değer.

İncelemeye değer.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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