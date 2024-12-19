Monica Belluci'yi Bile Komplekse Sokma İhtimali Olan Deneme Kabinleriyle Derdi Olan X Kullanıcıları

Pek çoğumuz itiraf edemesek de dış görünüşümüzle ilgili komplekslere girdiğimiz bazen yıllarca çıkamadığımız dönemler olur. Bu tip kompleksleri bazen direkt söylenen bir söz, bazen şaşalı hayatları bol filtrelerle önümüze düştüğü Instagram postları bazen kişisel kuruntularımız tetikler. Ancak hiçbiri kıyafet mağazalarındaki aynalar kadar kusurlarımızı yüzümüze vuramaz. Hele bazı mağazalarda tüm kabin içi aynalarla çevrilidir ve kendimizden kaçabileceğimiz bir alan da yoktur. Yıllardır kimsenin itiraf edemediği bu konuyu bazıları açtı ve itiraflar da peş peşe geldi.