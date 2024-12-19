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Monica Belluci'yi Bile Komplekse Sokma İhtimali Olan Deneme Kabinleriyle Derdi Olan X Kullanıcıları

Monica Belluci'yi Bile Komplekse Sokma İhtimali Olan Deneme Kabinleriyle Derdi Olan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2024 - 15:44

Pek çoğumuz itiraf edemesek de dış görünüşümüzle ilgili komplekslere girdiğimiz bazen yıllarca çıkamadığımız dönemler olur. Bu tip kompleksleri bazen direkt söylenen bir söz, bazen şaşalı hayatları bol filtrelerle önümüze düştüğü Instagram postları bazen kişisel kuruntularımız tetikler. Ancak hiçbiri kıyafet mağazalarındaki aynalar kadar kusurlarımızı yüzümüze vuramaz. Hele bazı mağazalarda tüm kabin içi aynalarla çevrilidir ve kendimizden kaçabileceğimiz bir alan da yoktur. Yıllardır kimsenin itiraf edemediği bu konuyu bazıları açtı ve itiraflar da peş peşe geldi.

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Ana paylaşım şuydu;

Ana paylaşım şuydu;
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Ardından kendiyle en barışık insanı bile kendisiyle kanlı bıçaklı yapan kabinler hakkında tek tek tespitler dizildi.
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Her açıdan görmek sorun tabii...
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Psikolojik savaşın başka evreleri de var.
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Fazla acımasızlar...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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