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"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Bilgiye Aç Olanları Doyuran Kişiler

"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Bilgiye Aç Olanları Doyuran Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.12.2024 - 12:37

Akımlar başlıyor, akımlar gelişiyor, akımlar değişiyor, çoğu zaman da kaybolup internet çöplüğünün dibinde ya hatırlanmayı ya da yeniden hortlatılmayı bekliyor. Ancak bir akım var ki hiç eskimiyor. O da bana bilmediğim bir şey söyle akımı... Çünkü ne atacak selfie bitiyor ne de paylaşılacak ilginç bilgi. Bakalım akımın son sürümüne nasıl katkılar gelmiş.

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Soruya bakalım.

Soruya bakalım.
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Türkçe rap ile başlayalım.

Türkçe rap ile başlayalım.
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Biraz da TV dünyası.

Biraz da TV dünyası.
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Biraz da müzik...

Biraz da müzik...
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Biraz daha...

Biraz daha...
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Biraz biraz daha...

Biraz biraz daha...
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Tekrar TV dünyasına dönelim.

Tekrar TV dünyasına dönelim.
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Sinema eksik kalmıştı.

Sinema eksik kalmıştı.

Edebiyatsız olmaz.

Edebiyatsız olmaz.
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En yakınından tarih de ekleyelim.

En yakınından tarih de ekleyelim.
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Futbolsuz olur mu?

Futbolsuz olur mu?
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Kapatalım.

Kapatalım.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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