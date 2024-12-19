"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Bilgiye Aç Olanları Doyuran Kişiler

Akımlar başlıyor, akımlar gelişiyor, akımlar değişiyor, çoğu zaman da kaybolup internet çöplüğünün dibinde ya hatırlanmayı ya da yeniden hortlatılmayı bekliyor. Ancak bir akım var ki hiç eskimiyor. O da bana bilmediğim bir şey söyle akımı... Çünkü ne atacak selfie bitiyor ne de paylaşılacak ilginç bilgi. Bakalım akımın son sürümüne nasıl katkılar gelmiş.