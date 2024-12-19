"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Bilgiye Aç Olanları Doyuran Kişiler
"Bana Bilmediğim Bir Şey Söyle" Akımına Katılarak Bilgiye Aç Olanları Doyuran Kişiler
Akımlar başlıyor, akımlar gelişiyor, akımlar değişiyor, çoğu zaman da kaybolup internet çöplüğünün dibinde ya hatırlanmayı ya da yeniden hortlatılmayı bekliyor. Ancak bir akım var ki hiç eskimiyor. O da bana bilmediğim bir şey söyle akımı... Çünkü ne atacak selfie bitiyor ne de paylaşılacak ilginç bilgi. Bakalım akımın son sürümüne nasıl katkılar gelmiş.
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Soruya bakalım.
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Türkçe rap ile başlayalım.
Biraz da TV dünyası.
Biraz da müzik...
Biraz daha...
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Biraz biraz daha...
Tekrar TV dünyasına dönelim.
Sinema eksik kalmıştı.
Edebiyatsız olmaz.
En yakınından tarih de ekleyelim.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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