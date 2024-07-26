Senin Mutluluğun Neye Bağlı?
Senin Mutluluğun Neye Bağlı?
Mutluluğumuzu değiştiren bazı durumlar olabilir. Mutluluğumuz bazen bir insana bazen de bir duruma bağlı oluyor. Bakalım senin mutluluğun neye bağlı?
Hadi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman kahkahalarla güldüğünü hatırlıyor musun?
4. Mutluluğunu sevdiklerinle paylaşır mısın?
5. Hayal kurmayı sever misin?
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6. Mutlu olduğun zamanlarda genelde kiminle olursun?
7. Seni en mutlu eden hediye ne olur?
8. Arkadaşında olması gereken en önemli özellik ne?
9. Hayatındaki insanlara ne kadar güveniyorsun?
10. Bu hayat mottolarından birini seçer misin?
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