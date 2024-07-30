Sen Saf Mısın Kurnaz Mı?

Kimi zaman saf bir çocuk gibi masum, kimi zaman da bir tilki kadar kurnaz olabiliyorsun. Ancak bu, senin en büyük özelliğin. Çünkü sen, yerine ve duruma göre nasıl davranman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Bu da seni, çevrendeki birçok insandan farklı kılıyor. Bazen, bir çocuğun saf ve masum bakışları gibi oluyorsun. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyor, hiçbir şeyi sorgulamadan, saf bir şekilde yaşıyorsun hayatı. Bu durum, senin içindeki o saf ve temiz duyguları, masumiyeti ortaya çıkarıyor. Bu masumiyet, seni çevrendeki insanlara karşı daha samimi ve içten kılıyor. Ancak her zaman böyle saf ve masum olmuyorsun elbette. Zaman zaman, durum gerektirdiğinde bir tilki kadar kurnaz olabiliyorsun. Bu, senin hayatta kalma ve başarılı olma stratejin. Çünkü sen, duruma ve ortama göre nasıl davranman gerektiğini çok iyi biliyorsun.