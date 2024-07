Her bir adımını özenle hesaplıyorsun. İnsanların niyetlerini ve durumlarını bir bakışta çözebiliyorsun. Her durumda, her an, her saniye, sürekli düşünüyorsun, analiz ediyorsun. Bir satranç ustası gibi, her hamlenin sonucunu önceden tahmin edebiliyorsun. Bu, hayatın her alanında sana büyük bir avantaj sağlıyor. İş hayatında, sosyal ilişkilerinde, hatta aşk hayatında bile... Bu keskin zekan ve stratejik düşünme yeteneğin, bazen başkaları tarafından fazla hesapçı olarak algılanabiliyor. Bu durum, bazen yanlış anlaşılmalar ve çatışmalara yol açabiliyor. Ama senin için bu bir sorun değil, çünkü sen her durumun üstesinden gelmek için bir yol buluyorsun. Evet, sen tam bir kurnazsın. Ama bu seni sen yapan şey. Bu, senin özün, senin karakterin. Ve bu yüzden, seni sen yapan bu özelliklerini hiçbir zaman kaybetme. Çünkü sen, sen olduğun için özelsin.