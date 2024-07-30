Sen Saf Mısın Kurnaz Mı?
Sen Saf Mısın Kurnaz Mı?
Bu kişilik testine göre saf mısın kurnaz mısın öğrenmek ister misin?
Hadi testee!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kolayca yalan söyleyebilir misin?
4. Dedikodu yapmayı sever misin?
5. Otobüste yaşlılara yer vermemek için uyumuş numarası yapar mısın?
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6. Kolay sinirlenir misin?
7. Grup çalışmalarında bütün işin sana yıkıldığını fark ettiğinde ne yaparsın?
8. İnsanlara hemen güvenir misin?
9. Bir arkadaşın senden borç istediğinde verir misin?
10. Son olarak haksız olduğun konuda kendini haklı çıkardığın oldu mu?
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Sen çok safsın!
Sen ne safsın ne de kurnaz!
Sen tam bir kurnazsın!
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