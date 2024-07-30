Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Sen Saf Mısın Kurnaz Mı?

Sen Saf Mısın Kurnaz Mı?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 14:31

Bu kişilik testine göre saf mısın kurnaz mısın öğrenmek ister misin?

Hadi testee!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kolayca yalan söyleyebilir misin?

4. Dedikodu yapmayı sever misin?

5. Otobüste yaşlılara yer vermemek için uyumuş numarası yapar mısın?

5. Otobüste yaşlılara yer vermemek için uyumuş numarası yapar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Kolay sinirlenir misin?

7. Grup çalışmalarında bütün işin sana yıkıldığını fark ettiğinde ne yaparsın?

7. Grup çalışmalarında bütün işin sana yıkıldığını fark ettiğinde ne yaparsın?

8. İnsanlara hemen güvenir misin?

8. İnsanlara hemen güvenir misin?

9. Bir arkadaşın senden borç istediğinde verir misin?

10. Son olarak haksız olduğun konuda kendini haklı çıkardığın oldu mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen çok safsın!

Hayatının her anında, insanlara karşı olan güvenin ve iyi niyetinle öne çıkıyorsun. Bu özelliklerin, seni çevren tarafından sevilen ve güvenilen bir kişi haline getiriyor. Sıcakkanlılığın ve anlayışınla, herkesin kalbini kazanmayı başarıyorsun. İnsanların derdini dinlemek, onlara yardım etmek senin için adeta bir yaşam biçimi. Ancak bu durum, her zaman senin lehine sonuçlanmıyor. Maalesef, bu dünyada herkes senin kadar iyi niyetli değil. Bazı kötü niyetli insanlar, senin bu güzel özelliklerini fırsat bilerek seni kullanabiliyorlar. Bu durum seni üzse de, iyi niyetini ve insanlara olan güvenini kaybetme. Çünkü sen, bu özelliklerinle her zaman bir adım öndesin.

Sen ne safsın ne de kurnaz!

Kimi zaman saf bir çocuk gibi masum, kimi zaman da bir tilki kadar kurnaz olabiliyorsun. Ancak bu, senin en büyük özelliğin. Çünkü sen, yerine ve duruma göre nasıl davranman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Bu da seni, çevrendeki birçok insandan farklı kılıyor. Bazen, bir çocuğun saf ve masum bakışları gibi oluyorsun. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyor, hiçbir şeyi sorgulamadan, saf bir şekilde yaşıyorsun hayatı. Bu durum, senin içindeki o saf ve temiz duyguları, masumiyeti ortaya çıkarıyor. Bu masumiyet, seni çevrendeki insanlara karşı daha samimi ve içten kılıyor. Ancak her zaman böyle saf ve masum olmuyorsun elbette. Zaman zaman, durum gerektirdiğinde bir tilki kadar kurnaz olabiliyorsun. Bu, senin hayatta kalma ve başarılı olma stratejin. Çünkü sen, duruma ve ortama göre nasıl davranman gerektiğini çok iyi biliyorsun.

Sen tam bir kurnazsın!

Her bir adımını özenle hesaplıyorsun. İnsanların niyetlerini ve durumlarını bir bakışta çözebiliyorsun. Her durumda, her an, her saniye, sürekli düşünüyorsun, analiz ediyorsun. Bir satranç ustası gibi, her hamlenin sonucunu önceden tahmin edebiliyorsun. Bu, hayatın her alanında sana büyük bir avantaj sağlıyor. İş hayatında, sosyal ilişkilerinde, hatta aşk hayatında bile... Bu keskin zekan ve stratejik düşünme yeteneğin, bazen başkaları tarafından fazla hesapçı olarak algılanabiliyor. Bu durum, bazen yanlış anlaşılmalar ve çatışmalara yol açabiliyor. Ama senin için bu bir sorun değil, çünkü sen her durumun üstesinden gelmek için bir yol buluyorsun. Evet, sen tam bir kurnazsın. Ama bu seni sen yapan şey. Bu, senin özün, senin karakterin. Ve bu yüzden, seni sen yapan bu özelliklerini hiçbir zaman kaybetme. Çünkü sen, sen olduğun için özelsin.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın