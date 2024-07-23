Senin Auran Hangi Renk?
Senin Auran Hangi Renk?
Aura, bedenimizi çevrelediği söylenen bir enerji dalgasıdır. Sen de kendi bedenini çevreleyen bu aura rengini merak ediyor musun? Testi çöz. Senin aura rengin neymiş öğrenelim.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabahları kendini nasıl hissediyorsun?
4. Genel olarak ruh halin bunlardan hangisi?
5. Senin için en önemli şey ne?
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6. Kendine bir mevsim seç bakalım!
7. Şu an ilişki durumun nasıl?
8. Kişiliğine yakın bir hayvan seçer misin?
9. Keyifli bir gün senin için nasıl olmalı?
10. Son olarak kendine bir tatil seç bakalım!
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Senin aura rengin kırmızı!
Senin aura rengin mavi!
Senin aura rengin yeşil!
Senin aura rengin sarı!
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