Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Sen Ailenin Hangi Üyesiyle Anlaşamıyorsun?

Sen Ailenin Hangi Üyesiyle Anlaşamıyorsun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 13:01

Aile içinde zaman zaman anlaşamadığımız, tartıştığımız durumlar olur. Bunlarda hayatımızın bir parçası. Senin en çok anlaşamadığın aile üyesi kim bilmek ister misin?

Hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ailenle beraber nasıl vakit geçirirsiniz?

4. Kendini kötü hissettiğinde kiminle paylaşırsın?

4. Kendini kötü hissettiğinde kiminle paylaşırsın?

5. Sevgilini yemeğe çağırsan evin durumu nasıl olur?

5. Sevgilini yemeğe çağırsan evin durumu nasıl olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Bir hata yaptığında ailenin tepkisi ne olur?

7. Evde kendine ait bir odan var mı?

8. Annen/baban seni telefonlarına nasıl kaydetmişler?

9. Senin için aile ne demek?

9. Senin için aile ne demek?

10. Son olarak hiç evlatlık olduğunu düşündün mü?

10. Son olarak hiç evlatlık olduğunu düşündün mü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen annenle anlaşamıyorsun!

Sen annenle anlaşamıyorsun!

Belki de annenizle olan ilişkinizde karşılıklı beklentiler ve anlayış farklılıkları, bir nevi duygusal fırtınalar yaratıyor. Bu durum, annenizle geçirdiğiniz zamanın bazen bir savaş alanına dönüşmesine neden olabiliyor. Birbirinizi anlamakta zorlandığınız zamanlar olabilir. Annenizin size olan yaklaşımı, belki de sizin için biraz baskıcı olabilir. Onun beklentileri, sizin üzerinizde bir yük oluşturabilir ve bu da sizin kendinizi baskı altında hissetmenize neden olabilir. Fakat, her durumda olduğu gibi, bu durumda da bir çözüm yolu vardır. İletişiminizi güçlendirmek için daha fazla empati kurmaya çalışabilirsiniz. Birbirinizin perspektiflerini anlamaya çalışmak, birbirinizi daha iyi anlamanıza ve bu sayede daha sağlıklı bir iletişim kurmanıza yardımcı olabilir. Annenizle açık ve dürüst bir iletişim kurarak, karşılıklı olarak nelerin sizi rahatsız ettiğini paylaşmanız, ilişkinizi iyileştirebilir. Bu, hem sizin hem de annenizin birbirinizi daha iyi anlamasına ve daha sağlıklı bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir.

Sen babanla anlaşamıyorsun!

Sen babanla anlaşamıyorsun!

Babanla anlaşamıyorsun. Babalarla anlaşmak, sanki Everest'i tırmanmaktan daha zor bir durum gibi görünebilir. Çünkü onlar, genellikle karşılarında konuşan kişinin sözlerini es geçmeyi tercih ederler. Kendi düşünceleri ve inançları doğrultusunda hareket etmeyi severler. İşte bu yüzden babalarla anlaşmak biraz zor olabilir. Onların bu tutumu, aslında sizi ne kadar çok sevdiklerinin bir göstergesi olabilir. Babalar, belki de dünyanın en karmaşık ama bir o kadar da sevgi dolu varlıklarıdır. Kendi tarzlarında sevgilerini gösterirler ve bu bazen anlaşılması zor bir dil olabilir. Ama unutmayın, onlar da bizim gibi insanlar ve en çok onlar severler.

Sen kardeşinle anlaşamıyorsun!

Sen kardeşinle anlaşamıyorsun!

Kardeşler arasındaki sürtüşmeler, hepimizin başına gelen bir durum. Evet, sen ve kardeşin arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Bu tür kavgaların nedenleri genellikle kıskançlık, rekabet ve çekememezlik olabilir. Ancak unutma, sonuçta siz kardeşsiniz ve aranızdaki bağlar, bu tür anlaşmazlıkların üstesinden gelmeye yetecek kadar güçlüdür. Birbirinizi kıskanmak veya birbirinize karşı rekabet etmek yerine, birbirinizi desteklemeyi ve birbirinizin başarılarını kutlamayı deneyin. Her ne olursa olsun, birlikte geçireceğiniz güzel anılar, yaşadığınız tüm anlaşmazlıkları unutturacak kadar özeldir. Bu yüzden, birbirinize karşı sabırlı olun, anlayışlı olun ve en önemlisi birbirinizi sevin. Çünkü kardeşlik, hayatta sahip olabileceğiniz en değerli ve kalıcı bağlardan biridir.

Sen akrabalarınla anlaşamıyorsun!

Sen akrabalarınla anlaşamıyorsun!

Aile ilişkileri karmaşık olabilir, özellikle de senin gibi biri için. Akrabalarınla olan ilişkin tam bir savaş alanına dönmüş durumda. Teyzen, halan, amcan... Hiçbiriyle aynı dili konuşamıyorsun. Anlaşamıyorsunuz, çünkü her biri seni sürekli eleştiriyor. Her buluşmanız, bir sonraki eleştiri dalgasının başlangıcı oluyor ve bu durum sinirlerini gerçekten zorluyor. Birbirinize giriyorsunuz, çünkü her biri senin hayatına, seçimlerine ve hatta kişiliğine dair bir şeyler söylemeye çalışıyor. Bu yüzden, genelde kalabalık aile yemeklerini tercih etmiyorsun. Çünkü bu yemekler, bir savaş alanına dönüşüyor ve sen de bu savaşın içinde kendini kaybediyorsun. Bir yandan akrabalarınla olan bağını korumak istiyor, diğer yandan da onların sürekli eleştirilerinden kaçmak istiyorsun. Bu durum, senin için oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı oluyor.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın