Sen Ailenin Hangi Üyesiyle Anlaşamıyorsun?

Aile ilişkileri karmaşık olabilir, özellikle de senin gibi biri için. Akrabalarınla olan ilişkin tam bir savaş alanına dönmüş durumda. Teyzen, halan, amcan... Hiçbiriyle aynı dili konuşamıyorsun. Anlaşamıyorsunuz, çünkü her biri seni sürekli eleştiriyor. Her buluşmanız, bir sonraki eleştiri dalgasının başlangıcı oluyor ve bu durum sinirlerini gerçekten zorluyor. Birbirinize giriyorsunuz, çünkü her biri senin hayatına, seçimlerine ve hatta kişiliğine dair bir şeyler söylemeye çalışıyor. Bu yüzden, genelde kalabalık aile yemeklerini tercih etmiyorsun. Çünkü bu yemekler, bir savaş alanına dönüşüyor ve sen de bu savaşın içinde kendini kaybediyorsun. Bir yandan akrabalarınla olan bağını korumak istiyor, diğer yandan da onların sürekli eleştirilerinden kaçmak istiyorsun. Bu durum, senin için oldukça zorlayıcı ve yıpratıcı oluyor.