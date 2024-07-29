Sen Ailenin Hangi Üyesiyle Anlaşamıyorsun?
Sen Ailenin Hangi Üyesiyle Anlaşamıyorsun?
Aile içinde zaman zaman anlaşamadığımız, tartıştığımız durumlar olur. Bunlarda hayatımızın bir parçası. Senin en çok anlaşamadığın aile üyesi kim bilmek ister misin?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Ailenle beraber nasıl vakit geçirirsiniz?
4. Kendini kötü hissettiğinde kiminle paylaşırsın?
5. Sevgilini yemeğe çağırsan evin durumu nasıl olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir hata yaptığında ailenin tepkisi ne olur?
7. Evde kendine ait bir odan var mı?
8. Annen/baban seni telefonlarına nasıl kaydetmişler?
9. Senin için aile ne demek?
10. Son olarak hiç evlatlık olduğunu düşündün mü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen annenle anlaşamıyorsun!
Sen babanla anlaşamıyorsun!
Sen kardeşinle anlaşamıyorsun!
Sen akrabalarınla anlaşamıyorsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın