Hayatının Aşkıyla Ne Zaman Tanışacaksın?
Hayatının Aşkıyla Ne Zaman Tanışacaksın?
Hepimiz bir yerlerde gerçek aşkın bizi beklediğini düşünürüz öyle değil mi? Belki gerçek aşkınla tanıştın, belki de daha hayatına bile girmedi. Ama umudunu kaybetme! Hayatının aşkı belki de çok yakınlarda. Testi çöz. Sen gerçek aşkınla ne zaman tanışacaksın öğrenelim.
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu anda ilişkin var mı?
4. Pekii şu an bir ilişkiye hazır mısın?
5. Partnerinde en çok hangi özelliği ararsın?
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6. Hayatının aşkıyla hangi ortamda tanışmak istersin?
7. Aşka inanır mısın?
8. İdeal bir ilk buluşma nasıl olmalı?
9. Şu an hayatta önceliğin ne?
10. Son olarak senin ilişkiyi bitirmene ne sebep olabilir?
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Sen hayatının aşkını bulmuşsun!
Sen hayatının aşkını henüz bulmamışsın!
Senin aşkı bulmana biraz daha zaman var!
11. Senin aşkı bulmana daha çok var!
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