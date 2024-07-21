Hatalarından Ders Çıkarıyor musun?
Hatalarından Ders Çıkarıyor musun?
Hayatımızda hata yaptığımız zamanlar oluyor. Hata yapmak hayatımızın bir parçası. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarabilmek. Bakalım sen hatalarından ders çıkarıyor musun?
Hadi teste!
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1. İlk önce cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Başarısız olduğunda ne yaparsın?
4. Önemli bir sınavdan düşük aldın. Ne yaparsın?
5. Arkadaşın, yaptığın bir hatayı yüzüne vurdu. Ne tepki verirsin?
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6. Hedefine ulaşamadığında nasıl hissedersin?
7. Hata yapmak hakkında ne düşünüyorsun?
8. Arkadaşın hata yaptı. Ne yaparsın?
9. Senin hatan yüzünden bir tartışma çıktı. Ne yaparsın?
10. Yaptığın hata yüzüne vurulduğunda ne yaparsın?
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Hatalarına fazla takılmıyor, hızlıca yeni yollara yöneliyorsun!
Hatalarından ders çıkarmak konusunda oldukça başarılısın!
Hatalarını başkalarına yüklemeye eğilimlisin!
Hatalardan kaçınma eğilimindesin!
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