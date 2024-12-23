Çağla Şıkel'in Kayak Tatilinde Korku Dolu Anlar! Oğlu Kuzey'in Sağlık Durumunu Paylaştı
Çağla Şıkel'in Kayak Tatilinde Korku Dolu Anlar! Oğlu Kuzey'in Sağlık Durumunu Paylaştı
Çağla Şıkel’in tatili talihsizlikle sona erdi. Ünlü manken oğulları Kuzey ve Uzay ile Erzurum’da kayak tatiline çıktı. Ancak eğlence Kuzey’in pistte düşmesiyle yerini korkuya bıraktı. El bileği kırılan Kuzey’in kolu hemen alçıya alındı. Şıkel: “Rabbim beterinden korusun!” diyerek duygularını paylaştı.
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Ünlü manken Çağla Şıkel oğulları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile çıktığı Erzurum tatilinde bir talihsizlik yaşadı.
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Gün boyu çocuklarıyla kayak yapan Şıkel akşam saatlerinde büyük bir korku yaşadı.
Kuzey kayak pistinde düşerek el bileğini kırdı. Hemen hastaneye kaldırılan Kuzey’in kolu alçıya alınırken ünlü isim o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
“Gözümün önünde düştü yavrum, çok korktum. Neyse ki daha kötüsü olmadı” diyen Şıkel sevenlerinden geçmiş olsun mesajları aldı.
Diğer paylaşımında da Uzay'ın ise durumunun iyi olduğunu ve tatilinin keyfini çıkarmaya devam ettiğini söyledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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