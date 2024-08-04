Sen mi Daha Çok Seviyorsun O mu?
Sen mi Daha Çok Seviyorsun O mu?
İlişkilerde bazen bir taraf daha çok sevebiliyor. Ya da eşit olabiliyor. Sizin ilişkinizde kim daha çok seviyor?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlişkiniz ne zamandır sürüyor?
4. Evlilik planları var mı bakalım?
5. Tartışmaları kim bitiriyor?
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6. Sevgilinin en sevdiğin özelliği ne?
7. İlk kim seni seviyorum dedi?
8. Şimdiye kadar ayrılacak kadar büyük bir kavga ettiniz mi?
9. Kalabalık bir arkadaş grubunuz var mı?
10. Bir süre uzak mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kalsanız?
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Siz birbirinizi eşit seviyorsunuz!
Sevgilin daha çok seviyor!
Sen daha çok seviyorsun!
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