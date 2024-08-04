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Sen mi Daha Çok Seviyorsun O mu?

Sen mi Daha Çok Seviyorsun O mu?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 12:01

İlişkilerde bazen bir taraf daha çok sevebiliyor. Ya da eşit olabiliyor. Sizin ilişkinizde kim daha çok seviyor?

Hadi testee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlişkiniz ne zamandır sürüyor?

4. Evlilik planları var mı bakalım?

4. Evlilik planları var mı bakalım?

5. Tartışmaları kim bitiriyor?

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6. Sevgilinin en sevdiğin özelliği ne?

6. Sevgilinin en sevdiğin özelliği ne?

7. İlk kim seni seviyorum dedi?

8. Şimdiye kadar ayrılacak kadar büyük bir kavga ettiniz mi?

9. Kalabalık bir arkadaş grubunuz var mı?

10. Bir süre uzak mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kalsanız?

10. Bir süre uzak mesafe ilişkisi yaşamak zorunda kalsanız?
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Siz birbirinizi eşit seviyorsunuz!

Siz birbirinizi eşit seviyorsunuz!

Birbirinize olan sevginiz o kadar yoğun, o kadar derin ki, bir ölçü birimine sığdırmak imkansız. Sanki bir aşk yarışı varmış gibi, kimin daha çok sevdiğini düşünmek bile aklınızdan geçmiyor. Bu öyle bir aşk ki, birbirinizi geçemeyecek kadar çok seviyorsunuz. Sevginizin sınırları yok, tıpkı evrenin sınırsızlığı gibi. Her gün biraz daha büyüyor, biraz daha genişliyor ve biraz daha derinleşiyor. Ve en güzel yanı, hiçbir zaman 'hangimiz daha çok seviyoruz' diye bir rekabete girmeniz gerekmemesi. Çünkü sizin aşkınızda, sevgi bir yarış değil, bir birliktelik. Siz birbirinizi seviyorsunuz, eşit ve karşılıklı bir şekilde. Ve bu, aşkınızın en güzel, en saf hali. Bu yüzden, kimin daha çok sevdiğini düşünmek yerine, birbirinize olan sevginizi kutlayın. Çünkü aşk, birbirinizi geçmek değil, birbirinizi tamamlamaktır. Ve siz, bu aşkı en güzel şekilde yaşıyorsunuz.

Sevgilin daha çok seviyor!

Sevgilin daha çok seviyor!

Aşkta en önemli olan şey, duyguların karşılıklı olmasıdır. Ancak bu hikayede biraz daha fazlası var. Sen ve sevgilin, birbirinizi delicesine seviyorsunuz. Bu aşkın büyüklüğü, herkesin dikkatini çekiyor. Ancak, bir durum var ki, bu durum herkesi şaşırtıyor. Sevgilin, seni bir nebze daha fazla seviyor. Bu aşk hikayesinde, sevgilinin hisleri, seninkileri birazcık geçiyor. Bu durum, belki de onunla geçirdiğin her anı daha değerli kılıyor. Onun sana olan sevgisi, belki de seni daha çok bağlıyor. Belki de aşkın en güzel yanı bu. Her ne kadar ikinizin de sevgisi büyük olsa da, sevgilinin seni biraz daha çok sevmesi, bu aşk hikayesini daha da özel kılıyor. Bu durum, belki de aşkı daha da güçlendiriyor.

Sen daha çok seviyorsun!

Sen daha çok seviyorsun!

Aşkın en tatlı haliyle birbirinize bağlısınız. O da seni seviyor, evet, ama senin ona olan sevgin, sanki bir adım daha önde. Bu durum, ona olan duygularını daha yoğun, daha derin kılıyor. Sevgilin de seni seviyor, belki de senin kadar, belki de senin sevgini tam anlamıyla karşılayamıyor. Ancak bu durum, onun seni sevmediği anlamına gelmiyor. Aksine, senin ona olan sevgin, onun da seni sevme şeklini etkiliyor ve bu durum ilişkinizi daha da güçlendiriyor. İlişkinizdeki bu aşk dengesi, birbirinize olan bağınızı daha da kuvvetli hale getiriyor ve bu durum, sizin birlikteliğinizi daha da özel kılıyor. Her ne kadar sevgin ağır bassa da, bu durum ilişkinizi daha da sağlamlaştırıyor ve sizin aşkınızı daha da anlamlı hale getiriyor.

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