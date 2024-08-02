Seni Çıldırtan Şey Ne?
Seni Çıldırtan Şey Ne?
Öfkelendiğimiz birçok şey olur. Bu sinir bozucu durumlar bizi çoğu zaman çıldırtabilir. Seni en çok çıldırtan şey ne olur peki?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Öfke problemi yaşıyor musun?
4. İnsanların düşünceleri senin için ne kadar önemli?
5. Güven problemi yaşıyor musun?
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6. Kendini olduğun yere ait hissetmediğin anlar oldu mu?
7. Toplu taşımada seni en çok ne rahatsız eder?
8. Hiç kendi kendine konuştuğun olur mu?
9. Dizi izlerken seni ne delirtir?
10. Kolay pes eder misin?
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Seni çıldırtan şey gereksiz gürültüler!
Seni çıldırtan şey dağınıklık!
Seni çıldırtan şey beklemek!
Seni çıldırtan şey sorumsuzluk!
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