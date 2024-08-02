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Seni Çıldırtan Şey Ne?

Seni Çıldırtan Şey Ne?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 14:02

Öfkelendiğimiz birçok şey olur. Bu sinir bozucu durumlar bizi çoğu zaman çıldırtabilir. Seni en çok çıldırtan şey ne olur peki?

Hadi testee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Öfke problemi yaşıyor musun?

4. İnsanların düşünceleri senin için ne kadar önemli?

5. Güven problemi yaşıyor musun?

5. Güven problemi yaşıyor musun?
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6. Kendini olduğun yere ait hissetmediğin anlar oldu mu?

7. Toplu taşımada seni en çok ne rahatsız eder?

7. Toplu taşımada seni en çok ne rahatsız eder?

8. Hiç kendi kendine konuştuğun olur mu?

9. Dizi izlerken seni ne delirtir?

9. Dizi izlerken seni ne delirtir?

10. Kolay pes eder misin?

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Seni çıldırtan şey gereksiz gürültüler!

Seni çıldırtan şey gereksiz gürültüler!

Gürültü, senin kırmızı çizgin, hatta kabusun. Sessizliğin altın değerinde olduğu bu dünyada, senin için en büyük lüks, huzurlu ve sakin bir ortam. Bir kuşun cıvıltısı, yaprakların hışırtısı, hatta kendi kalp atışlarının sesi... İşte senin için mükemmel bir günün sesi bu. Ancak ne yazık ki, bu sessizlik cenneti çoğu zaman bozuluyor. Çünkü hayatının en büyük düşmanı, gereksiz gürültüler. Bir arabanın ani korna sesi, yüksek sesle konuşan insanlar, sürekli çalan bir telefon... İşte bu tür sesler seni adeta çılgına çeviriyor. Bu gürültü kirliliği, senin huzurunu kaçırıyor, enerjini düşürüyor ve en önemlisi de sinirlerini bozuyor. Evet, belki de çoğu insan için bu durum sıradan gibi görünebilir. Ancak senin için durum tamamen farklı. Çünkü sen, sessizliğin ve huzurun peşindesin. İşte bu yüzden, hayatta en çok katlanamadığın şey, gereksiz ve anlamsız gürültüler.

Seni çıldırtan şey dağınıklık!

Seni çıldırtan şey dağınıklık!

Etrafındaki eşyaların dağınıklığı ve düzensizliği sana sinir krizi geçirtiyor. Bazen bir şeylerin yerlerinden oynadığını gördüğünde kalbin hızla çarpmaya başlıyor. Etrafındaki düzen, iç dünyandaki huzuru yansıtıyor. Eşyaların yerli yerinde olması, her şeyin pırıl pırıl parlaması senin için bir yaşam biçimi. Bir şeylerin yerinden oynadığını gördüğünde, hemen onları yerlerine koyman gerekiyor, yoksa içinden bir ses 'Düzenle, düzenle!' diye bağırıyor. Senin bu düzen hastalığın aslında birçok insanın hayali. Çünkü düzen, hayatı kolaylaştırıyor ve huzur veriyor.

Seni çıldırtan şey beklemek!

Seni çıldırtan şey beklemek!

Hayatın hızlı akışında, her şeyin bir çırpıda olmasını istiyorsun. Bir sonraki adıma geçmek, bir sonraki deneyimi yaşamak için can atıyorsun. Ancak bazen, beklemek zorunda kalıyorsun. İster trafikte ol, ister uzun bir kuyrukta, isterse de bir sonraki büyük fırsatın kapını çalmasını bekliyor ol. Bu tür durumlar, sabırsız bir ruh için dayanılmaz olabilir. İşlerin daha hızlı yapılmasını sağlamak, süreçleri daha verimli hale getirmek için bu enerjiyi kullanabilirsin. Çünkü sen, beklemeyi sevmeyen birisin. Ve bu, seni durduracak bir engel değil, sadece ilerlemenin yeni bir yolu.

Seni çıldırtan şey sorumsuzluk!

Seni çıldırtan şey sorumsuzluk!

Birçok kişi gibi sen de, insanların ilgisiz ve sorumsuz tavırlarına karşı büyük bir rahatsızlık hissediyorsun. Bu durum, sana bir sinir krizi yaşatma noktasına kadar getiriyor. Belki de çevrendeki insanların, senin kadar özenli ve sorumluluk sahibi olmalarını bekliyorsun. Bu durum, belki de senin özverili ve titiz kişiliğinden kaynaklanıyor. İşlerin düzgün ve zamanında yapılmasını, insanların sözlerine sadık kalmasını ve belirlenen kurallara uymasını bekliyorsun. Ancak çevrendekilerin bu beklentilerini karşılamaması, seni hayal kırıklığına uğratıyor ve sinirlendiriyor.

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