Seni Çıldırtan Şey Ne?

Gürültü, senin kırmızı çizgin, hatta kabusun. Sessizliğin altın değerinde olduğu bu dünyada, senin için en büyük lüks, huzurlu ve sakin bir ortam. Bir kuşun cıvıltısı, yaprakların hışırtısı, hatta kendi kalp atışlarının sesi... İşte senin için mükemmel bir günün sesi bu. Ancak ne yazık ki, bu sessizlik cenneti çoğu zaman bozuluyor. Çünkü hayatının en büyük düşmanı, gereksiz gürültüler. Bir arabanın ani korna sesi, yüksek sesle konuşan insanlar, sürekli çalan bir telefon... İşte bu tür sesler seni adeta çılgına çeviriyor. Bu gürültü kirliliği, senin huzurunu kaçırıyor, enerjini düşürüyor ve en önemlisi de sinirlerini bozuyor. Evet, belki de çoğu insan için bu durum sıradan gibi görünebilir. Ancak senin için durum tamamen farklı. Çünkü sen, sessizliğin ve huzurun peşindesin. İşte bu yüzden, hayatta en çok katlanamadığın şey, gereksiz ve anlamsız gürültüler.