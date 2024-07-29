Hangi Doğa Olayı Senin Ruhunu Yansıtıyor?
Hangi Doğa Olayı Senin Ruhunu Yansıtıyor?
Ruhumuzda bazen çiçekler açar, bazen de fırtınalar kopar. Hepsi bizim için birer tecrübedir. Bakalım senin ruhun hangi doğa olayına benziyor?
Hadi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini hangi elemente benzetiyorsun?
4. Yalnız kalmanın en iyi tarafı ne sence?
5. Öfkeni kontrol edebiliyor musun?
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6. En çok kimi kaybetmekten korkuyorsun?
7. Sinirlendiğinde nasıl bir tepki verirsin?
8. En korktuğun doğa olayı ne peki?
9. Arkadaşlarınla otururken ortama sevmediğin biri geldi. Ne yaparsın?
10. Son olarak gün içinde ruh halin çok sık değişir mi?
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