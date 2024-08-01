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Sen Nasıl Bir Öğrenciydin?

Sen Nasıl Bir Öğrenciydin?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
01.08.2024 - 12:01

Öğrenciyken öğretmenlerinden azar işiten mi yoksa arası iyi olan öğrencilerden miydin? Bakalım sen lisenin hangi tiplemesiydin öğrenelim!

Hadi teste!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Klasik bir soruyla başlayalım. Okula gitmek senin için zor muydu?

4. Uslu bir öğrenci miydin, haylaz mı?

5. Sınav olduğunu önceden mi bilirdin, o gün mü öğrenirdin?

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6. Sınıfta nerede otururdun?

7. Sınavlarda kopya çeker miydin?

8. Okulu hiç astın mı?

8. Okulu hiç astın mı?

9. Ödevleri günü gününe yapar mıydın?

10. Son olarak hiç takdir belgesi aldın mı?

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Sen haylaz bir öğrenciydin!

Sen haylaz bir öğrenciydin!

Bir zamanlar sen, okulun en haylaz öğrencisiydin. Sınıfta, koridorlarda, hatta öğretmenler odasında bile adından söz ettirirdin. Yaramazlıkların, okulun dört bir yanında hızla yayılırdı. Ancak bu yaramazlıkların, seni sevilmeyen biri yapmazdı, aksine senin bu haylaz hallerin, insanların yüzünde bir tebessüm oluştururdu. Okul hayatın, derslerden çok eğlence dolu anılara ev sahipliği yapardı. Kimi zaman sınıfta kağıt uçaklar uçurur, kimi zaman da koridorlarda koşu yarışları düzenlerdin. Sıradan bir okul gününü, bir festival havasına çevirme konusunda oldukça ustaydın. Derslerden ziyade, okula eğlenceye gelirdin. Her gün, yeni bir macera, yeni bir eğlence peşinde koşardın. Öğretmenlerin bile sana karşı koymakta zorlandığı bu eğlence dolu okul hayatın, herkesin hafızasında yer edinmişti.

Sen sessiz bir öğrenciydin!

Sen sessiz bir öğrenciydin!

Bir zamanlar sen, okulun sessiz ve gizemli öğrencisiydin. Ne popüler çocukların arasında boy gösteren bir haylaz, ne de dersleriyle meşhur bir inek öğrenci olmadın. Kendi dünyanda, kendi halinde bir öğrenciydin. Okulda adeta bir hayalet gibiydin; varlığın bilinir ama sesin pek duyulmazdı. Derslerde en arka sıralara saklanırdın, sanki orada daha az görünür olacağını düşünürdün. Sessizce oturur, derslerin sonunu beklerdin. Bu bekleyişin, okulun son ziliyle son bulmasını iple çeker, adeta o son zilin çalmasını hayal ederdin. Herkesin bir telaşı, bir koşuşturması vardı ama senin dünyan daha sakin, daha sessizdi. Belki de bu yüzden okulun gürültülü koridorlarından uzak durmayı tercih ederdin. Kendi huzurunu, kendi sessizliğini arardın. Ve belki de bu yüzden, okulun en sessiz öğrencisi olarak anıldın.

Sen biraz asi bir öğrenciydin!

Sen biraz asi bir öğrenciydin!

Bir zamanlar sen, hafiften asi bir öğrenciydin. Dersler, senin için sadece birer mecburiyetten ibaretti. Bu yüzden derslerle aranda hiçbir zaman samimi bir bağ oluşmadı. Okula gelmek içinse, derslerin dışında pek çok başka nedenin vardı. Okul, senin için bir öğrenme kurumu olmaktan çok, sosyal etkileşimlerin, yeni deneyimlerin ve maceraların merkeziydi. Her gün okula gelmek, yeni bir hikayenin başlangıcı demekti senin için. Ders zilinin çalmasıyla birlikte, sınıf kapısından içeri girerken, aslında bir yandan da hayatın renkli ve heyecanlı dünyasına adım atıyordun. Bu yüzden okula gelmek, senin için sadece bir mecburiyet değil, aynı zamanda bir tutkuydu.

Sen çalışkan öğrenciydin!

Sen çalışkan öğrenciydin!

Bir zamanlar sen, okulun o parlak yıldızıydın. Uyumlu ve zeki bir öğrenci olarak, herkesin gözlerini üzerinde toplamayı başarmıştın. Derslerdeki başarın, ödevlerindeki titizliğin ve sınıftaki aktif katılımınla, öğretmenlerin de en gözde öğrencisi olmuştun. Derslerdeki başarınla sınıfın en çalışkan öğrencisi olmuşsun. Hiçbir detayı atlamadan, her konuyu en ince ayrıntısına kadar öğrenmeye çalışırdın. Her sınavda başarıdan başarıya koşardın. Öğretmenlerin gözdesi olmak senin için önemliydi. Onların seni örnek göstermesi, diğer öğrencilere senin çalışkanlığını, disiplinini anlatması seni gururlandırırdı. Sınıfta herkesin gözleri üzerindeyken, öğretmenlerin de seni övgüyle anmasını sağlamıştın.

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