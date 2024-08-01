Sen Nasıl Bir Öğrenciydin?
Sen Nasıl Bir Öğrenciydin?
Öğrenciyken öğretmenlerinden azar işiten mi yoksa arası iyi olan öğrencilerden miydin? Bakalım sen lisenin hangi tiplemesiydin öğrenelim!
Hadi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Klasik bir soruyla başlayalım. Okula gitmek senin için zor muydu?
4. Uslu bir öğrenci miydin, haylaz mı?
5. Sınav olduğunu önceden mi bilirdin, o gün mü öğrenirdin?
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6. Sınıfta nerede otururdun?
7. Sınavlarda kopya çeker miydin?
8. Okulu hiç astın mı?
9. Ödevleri günü gününe yapar mıydın?
10. Son olarak hiç takdir belgesi aldın mı?
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Sen haylaz bir öğrenciydin!
Sen sessiz bir öğrenciydin!
Sen biraz asi bir öğrenciydin!
Sen çalışkan öğrenciydin!
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