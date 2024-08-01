Sen Nasıl Bir Öğrenciydin?

Bir zamanlar sen, okulun sessiz ve gizemli öğrencisiydin. Ne popüler çocukların arasında boy gösteren bir haylaz, ne de dersleriyle meşhur bir inek öğrenci olmadın. Kendi dünyanda, kendi halinde bir öğrenciydin. Okulda adeta bir hayalet gibiydin; varlığın bilinir ama sesin pek duyulmazdı. Derslerde en arka sıralara saklanırdın, sanki orada daha az görünür olacağını düşünürdün. Sessizce oturur, derslerin sonunu beklerdin. Bu bekleyişin, okulun son ziliyle son bulmasını iple çeker, adeta o son zilin çalmasını hayal ederdin. Herkesin bir telaşı, bir koşuşturması vardı ama senin dünyan daha sakin, daha sessizdi. Belki de bu yüzden okulun gürültülü koridorlarından uzak durmayı tercih ederdin. Kendi huzurunu, kendi sessizliğini arardın. Ve belki de bu yüzden, okulun en sessiz öğrencisi olarak anıldın.