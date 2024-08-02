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Senin Keyfini Ne Kaçırıyor?

Senin Keyfini Ne Kaçırıyor?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 13:01

Keyfimizin kaçtığı zamanlar olabiliyor. Kimi zaman bu bir insan kimi zaman da bir durum olabilir. Senin keyfini kaçıran durumlar ne oluyormuş bakalım?

Hadi testee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sabahları nasıl uyanırsın?

4. Bir insanda tahammül edemediğin şey ne?

4. Bir insanda tahammül edemediğin şey ne?

5. Öfkeni kontrol edebiliyor musun?

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6. Bir plan son anda iptal edilirse ne yaparsın?

6. Bir plan son anda iptal edilirse ne yaparsın?

7. Senin en iyi özelliğin ne?

8. Sevmediğin biriyle aynı ortamda olduğunda nasıl davranırsın?

9. Peki genelde ruh halin nasıldır?

10. Son olarak senin keyfini ne yerine getirir?

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Senin keyfini davetsiz misafirler kaçırıyor!

Senin keyfini davetsiz misafirler kaçırıyor!

Bir anda beliren davetsiz misafirler senin neşenin üzerine kara bulutlar gibi çöküyor. Çünkü sen, hayatının her anını titizlikle planlayan ve her şeyin kontrolünü elinde tutmayı seven bir insansın. Bir anda beliren bu davetsiz misafirler, senin kusursuz planlarını bir anda altüst ediyor. Senin için bu durum, tüm düzenin bozulması anlamına geliyor. Çünkü sen, hayatında hiçbir şeyin kontrolünün dışına çıkmasını istemiyorsun. Her dakikanın hesabını yapan, her anını önceden planlayan biri olarak, beklenmedik olaylardan nefret ediyorsun. Kontrolsüz durumlar, senin için tam bir stres kaynağı oluyor. Senin için her şeyin planlı ve programlı olması çok önemli. Bu yüzden, beklenmedik olaylardan nefret ediyorsun.

Senin keyfini her gün işe gitmek kaçırıyor!

Senin keyfini her gün işe gitmek kaçırıyor!

Haftanın beş günü, belki de altısı, sürekli aynı döngüde olmak, bir süre sonra tükenmişlik hissi yaratıyor. Bir düşün, her sabah alarmın çalmadan uyanmak, kahveni yudumlayarak güne başlamak, belki biraz spor yapmak veya en sevdiğin kitabı okumak... İşte bu, hayatın tadını çıkarmak demek. Ancak, günlerin çoğunu işte geçirince, bu zevklerden mahrum kalıyorsun. İşte bu yüzden, haftanın her günü işe gitmek, zamanla içindeki yaşama hevesini söndürüyor. Bu durum ne kadar keyfini kaçırsa da, bunu bir mecburiyet değil de kendin için yaptığını düşünmek belki biraz da olsa iyi hissetmene neden olabilir.

Senin keyfini indirime girmesini beklediğin ürünün zamlanması kaçırıyor!

Senin keyfini indirime girmesini beklediğin ürünün zamlanması kaçırıyor!

Bir saat önce göz atıp belki biraz daha düşer diye düşündüğün o harika ürün, bir saat sonra fiyatı tavan yapmış bir şekilde karşına çıkıyor. Bu durum karşısında sinirlenmek elbette en doğal hakkın. Fiyatların sürekli yükselmesi, beklediğimiz indirimlerin bir türlü gelmemesi, hepimizin canını sıkıyor. Dolayısıyla, indirime gireceğini umduğun bir ürünün fiyatının artması, alışveriş keyfini bir anda kabusa dönüştürebiliyor. Sonuçta, hepimiz bir ürünü indirimli almanın verdiği o muhteşem mutluluğu yaşamak isteriz. Ancak maalesef ki, bazen beklediğimiz indirimler yerine fiyat artışlarıyla karşılaşabiliyoruz. Bu durumda sinirlenmek, hatta biraz olsun hayal kırıklığına uğramak en doğal hakkın.

Senin keyfini uykun olduğu halde uyuyamamak kaçırıyor!

Senin keyfini uykun olduğu halde uyuyamamak kaçırıyor!

Bir günün sonunda, yorgunlukla yatağa girip derin bir uykuya dalmanın hayalini kuruyorsun. Gözlerini kapattığın anda, rüya aleminin kapılarını aralayıp, tüm düşüncelerini bir kenara bırakmayı dört gözle bekliyorsun. Ancak, ne yazık ki, bu her zaman gerçekleşmiyor. Yatağa girer girmez, uykunun tatlı kollarına kendini bırakacağını düşünürken, tam tersi bir durumla karşı karşıya kalıyorsun. Gözlerini kapattığın anda, sanki bir düğmeye basılmış gibi, uykun tamamen kaçıyor. Yatağın içinde bir sağa bir sola dönerken, uykunun gelmesini bekliyorsun. Ancak, bu bekleyiş sanki bir ömür gibi geliyor. Bu durum, hem sinir bozucu hem de hayal kırıklığı yaratıyor.

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