Senin Keyfini Ne Kaçırıyor?
Senin Keyfini Ne Kaçırıyor?
Keyfimizin kaçtığı zamanlar olabiliyor. Kimi zaman bu bir insan kimi zaman da bir durum olabilir. Senin keyfini kaçıran durumlar ne oluyormuş bakalım?
Hadi testee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabahları nasıl uyanırsın?
4. Bir insanda tahammül edemediğin şey ne?
5. Öfkeni kontrol edebiliyor musun?
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6. Bir plan son anda iptal edilirse ne yaparsın?
7. Senin en iyi özelliğin ne?
8. Sevmediğin biriyle aynı ortamda olduğunda nasıl davranırsın?
9. Peki genelde ruh halin nasıldır?
10. Son olarak senin keyfini ne yerine getirir?
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Senin keyfini davetsiz misafirler kaçırıyor!
Senin keyfini her gün işe gitmek kaçırıyor!
Senin keyfini indirime girmesini beklediğin ürünün zamlanması kaçırıyor!
Senin keyfini uykun olduğu halde uyuyamamak kaçırıyor!
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