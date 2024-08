Senin Keyfini Ne Kaçırıyor?

Bir anda beliren davetsiz misafirler senin neşenin üzerine kara bulutlar gibi çöküyor. Çünkü sen, hayatının her anını titizlikle planlayan ve her şeyin kontrolünü elinde tutmayı seven bir insansın. Bir anda beliren bu davetsiz misafirler, senin kusursuz planlarını bir anda altüst ediyor. Senin için bu durum, tüm düzenin bozulması anlamına geliyor. Çünkü sen, hayatında hiçbir şeyin kontrolünün dışına çıkmasını istemiyorsun. Her dakikanın hesabını yapan, her anını önceden planlayan biri olarak, beklenmedik olaylardan nefret ediyorsun. Kontrolsüz durumlar, senin için tam bir stres kaynağı oluyor. Senin için her şeyin planlı ve programlı olması çok önemli. Bu yüzden, beklenmedik olaylardan nefret ediyorsun.