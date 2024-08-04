Senin Keşke Dediğin Şey Ne?
Senin Keşke Dediğin Şey Ne?
Keşke dediğimiz birçok durum yaşıyoruz. Keşke öyle söylemeseydim, keşke böyle yapmasaydım diyoruz sürekli. Senin keşke dediğin şey ne peki?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sık sık geçmişi düşünür müsün?
4. Kendini olduğun yere ait hissediyor musun?
5. Uyumakta zorluk çekiyor musun?
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6. Özlemini çektiğin his ne?
7. Bir hakkın olsa geçmişe mi gitmek istersin, geleceğe mi?
8. Kendini nasıl hissediyorsun?
9. En büyük pişmanlığın ne ile ilgili?
10. Bir mevsim seçsen ve hep o mevsimde yaşamak zorunda olsan hangisi olurdu?
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Senin en büyük keşken birikim yapmamak!
Senin en büyük keşken spor yapmamak!
Senin en büyük keşken hayır diyememek!
Senin en büyük keşken istemediğin bir işte çalışmak!
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