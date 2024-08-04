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Senin Keşke Dediğin Şey Ne?

Senin Keşke Dediğin Şey Ne?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
04.08.2024 - 10:01

Keşke dediğimiz birçok durum yaşıyoruz. Keşke öyle söylemeseydim, keşke böyle yapmasaydım diyoruz sürekli. Senin keşke dediğin şey ne peki?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sık sık geçmişi düşünür müsün?

4. Kendini olduğun yere ait hissediyor musun?

5. Uyumakta zorluk çekiyor musun?

5. Uyumakta zorluk çekiyor musun?
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6. Özlemini çektiğin his ne?

7. Bir hakkın olsa geçmişe mi gitmek istersin, geleceğe mi?

8. Kendini nasıl hissediyorsun?

9. En büyük pişmanlığın ne ile ilgili?

10. Bir mevsim seçsen ve hep o mevsimde yaşamak zorunda olsan hangisi olurdu?

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Senin en büyük keşken birikim yapmamak!

Senin en büyük keşken birikim yapmamak!

Senin en büyük keşken birikim yapmamak. Hep bir gün para biriktirmeye başlayacağım dedin ama o gün hiç gelmedi değil mi? Geçmişe gitme şansın olsa ilk olarak bunu düzeltirsin. Ama gitme şansımız yok. Geleceğe dair daha sağlam adımlar atmak istiyorsan, geçmişteki kararlarından pişmanlık duymak yerine onlardan ders çıkarmak en doğrusu. Evet, belki biraz geç kaldın ama unutma ki hiçbir zaman geç değil. Geleceğini şekillendirecek kararlar almak için hala zamanın var. Şimdi, bir adım geriye çekil ve büyük resme bak. Gelecek için ne istediğini düşün ve bu hedeflere ulaşman için ne yapman gerektiğini belirle. Belki birikim yapmak, belki yatırım yapmak, belki de daha tutumlu olmak... Hangi yol senin için doğruysa, ona yönel. Unutma, geçmişte yapılan hatalar gelecekteki başarıların tohumlarıdır. Şimdi, o tohumları ekmek için harekete geçme zamanı!

Senin en büyük keşken spor yapmamak!

Senin en büyük keşken spor yapmamak!

Keşke daha çok spor yapsaydım diyen bir ses, içinde yankılanıyor. Bu ses, belki de bir sabah uyandığında aynaya bakarken, belki de merdivenleri çıktıktan sonra nefes nefese kaldığında ortaya çıkıyor. Bu ses, sağlıklı ve zinde bir beden özlemi ile dolu. Ve bu ses, daha aktif bir yaşam tarzına özlem duyuyor. Evet, belki de bu sesin sahibi sensin. Sen, daha enerjik ve canlı hissetmek, daha sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsun. Sen, bu düşünceleri kafanda döndürürken, bu yazıyı okuyorsun. Evet, belki zamanın kısıtlı, belki de motivasyonun düşük. Ama unutma, her şey bir adımla başlar. Bugün belki sadece bir yürüyüş yapabilirsin, ama yarın belki bir koşu, bir sonraki gün belki bir yoga dersi... Kim bilir? Belki de birkaç hafta sonra, keşke daha çok spor yapsaydım diyen o ses, yerini ne kadar çok spor yapmışım, ne kadar iyi hissediyorum diyen bir sesin yerini alır. İşte o zaman, gerçekten sağlıklı ve zinde hissettiğini anlarsın.

Senin en büyük keşken hayır diyememek!

Senin en büyük keşken hayır diyememek!

Sen, başkalarının isteklerine sık sık evet demekten ve kendi sınırlarını belirlemekte zorlanmaktan dolayı içten içe bir pişmanlık duyuyorsun. Keşke hayır diyebilseydim diyorsun. Ama hepimiz biliyoruz ki, hayatın bu karmaşık dansında, her zaman evet demek kolayken, hayır demek çoğu zaman zor olabiliyor. Bu durum, seni zor durumda bırakıyor ve belki de biraz da yorgun düşürüyor. Kendi sınırlarını çizmekte zorlanmak, birçok insanın karşılaştığı bir durum ve bu durum, zaman zaman hepimizi huzursuz edebiliyor. Ancak unutma, her zaman evet demek zorunda değilsin. Kendi sınırlarını belirlemekte zorlanıyorsan, belki de biraz daha kendine odaklanmanın ve hayır demeyi öğrenmenin zamanı gelmiştir. Çünkü unutma, hayat senin ve senin kararlarınla şekillenir. Kendi sınırlarını çizmekten çekinme, çünkü bu senin hayatının kontrolünü elinde tutmanın bir parçasıdır.

Senin en büyük keşken istemediğin bir işte çalışmak!

Senin en büyük keşken istemediğin bir işte çalışmak!

Her sabah uyanıp gitmek zorunda olduğun bir iş yerinde, belki de hayalini kurduğun kariyerin çok uzağında hissediyorsun kendini. İçinden geldiği gibi bir işte çalışmak, belki de en büyük hayalin. Ancak, iş hayatı ve kariyer seçimlerinde mutluluğu ve tatmini yakalamak her zaman kolay olmuyor. Belki de kendine şu soruyu sormuşsundur: 'Gerçekten ne yapmak istiyorum?' İşte tam da burada, kariyer ve iş seçimlerinde daha mutlu ve tatmin olabileceğin yolları keşfetmek için bir adım atmanın tam zamanı. Unutma, hayat çok kısa ve istemediğin bir işte geçirdiğin her gün, seni hayallerine bir adım daha uzaklaştırır. Kendine şu soruyu sor: 'Gerçekten ne yapmak istiyorum?' Ve ardından, hayallerini gerçekleştirmek için gereken adımları atmaya başla. Kim bilir, belki de hayalini kurduğun kariyer ve iş hayatı, sandığından çok daha yakın olabilir.

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