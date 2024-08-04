Senin Keşke Dediğin Şey Ne?

Keşke daha çok spor yapsaydım diyen bir ses, içinde yankılanıyor. Bu ses, belki de bir sabah uyandığında aynaya bakarken, belki de merdivenleri çıktıktan sonra nefes nefese kaldığında ortaya çıkıyor. Bu ses, sağlıklı ve zinde bir beden özlemi ile dolu. Ve bu ses, daha aktif bir yaşam tarzına özlem duyuyor. Evet, belki de bu sesin sahibi sensin. Sen, daha enerjik ve canlı hissetmek, daha sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsun. Sen, bu düşünceleri kafanda döndürürken, bu yazıyı okuyorsun. Evet, belki zamanın kısıtlı, belki de motivasyonun düşük. Ama unutma, her şey bir adımla başlar. Bugün belki sadece bir yürüyüş yapabilirsin, ama yarın belki bir koşu, bir sonraki gün belki bir yoga dersi... Kim bilir? Belki de birkaç hafta sonra, keşke daha çok spor yapsaydım diyen o ses, yerini ne kadar çok spor yapmışım, ne kadar iyi hissediyorum diyen bir sesin yerini alır. İşte o zaman, gerçekten sağlıklı ve zinde hissettiğini anlarsın.