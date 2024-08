Senin Keşke Dediğin Şey Ne?

Her sabah uyanıp gitmek zorunda olduğun bir iş yerinde, belki de hayalini kurduğun kariyerin çok uzağında hissediyorsun kendini. İçinden geldiği gibi bir işte çalışmak, belki de en büyük hayalin. Ancak, iş hayatı ve kariyer seçimlerinde mutluluğu ve tatmini yakalamak her zaman kolay olmuyor. Belki de kendine şu soruyu sormuşsundur: 'Gerçekten ne yapmak istiyorum?' İşte tam da burada, kariyer ve iş seçimlerinde daha mutlu ve tatmin olabileceğin yolları keşfetmek için bir adım atmanın tam zamanı. Unutma, hayat çok kısa ve istemediğin bir işte geçirdiğin her gün, seni hayallerine bir adım daha uzaklaştırır. Kendine şu soruyu sor: 'Gerçekten ne yapmak istiyorum?' Ve ardından, hayallerini gerçekleştirmek için gereken adımları atmaya başla. Kim bilir, belki de hayalini kurduğun kariyer ve iş hayatı, sandığından çok daha yakın olabilir.