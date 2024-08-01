Başın Neden Beladan Kurtulmuyor?
Başın Neden Beladan Kurtulmuyor?
Senin belayı çeken bir yapın olabilir mi? Sanki adım attığında bile başına bir iş açabiliyorsun. Sence bunun nedeni ne? Öğrenmek için testi çözmeye ne dersin?
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sinirlendiğinde tepkilerin nasıl olur?
4. Zor durumda kaldığında kimden yardım istersin?
5. Geceleri kafanı yastığa rahat koyabiliyor musun?
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6. Hatalarından ders çıkarıyor musun?
7. İntikam alır mısın?
8. Önemli şeyleri unuttuğun oluyor mu?
9. Keşke dediğin bir şey var mı?
10. Son olarak kendinle ilgili her şeyi paylaşır mısın?
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Senin başın arkadaşların yüzünden beladan kurtulmuyor!
Senin başın çenen yüzünden beladan kurtulmuyor!
Senin başın yalanların yüzünden beladan kurtulmuyor!
Senin başın yanlış zamanda yanlış yerde olduğun için beladan kurtulmuyor!
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