Başın Neden Beladan Kurtulmuyor?

Küçük ya da büyük, önemsiz ya da önemli, ne olursa olsun, yalana başvurman başını belaya sokuyor. Bu yalanlar, birer zaman bombası gibi, beklenmedik bir anda patlıyor ve seni daha büyük sorunların kucağına bırakıyor. Bir yalan, bir diğerini doğuruyor ve bu döngü, seni adeta bir labirentin içine hapsediyor. Ancak unutma, her labirentin bir çıkışı vardır ve senin labirentinden çıkışın da dürüstlükten geçiyor. Gerçeklerle yüzleşmek, belki başta acı verici olabilir ama sonunda seni bu beladan kurtaracak anahtar olacaktır. Unutma, yalanlar bir süreliğine seni koruyabilir ama gerçeklerle yüzleşmek, seni özgür kılacak. Yani, beladan kurtulmanın yolu, yalanları bir kenara bırakıp, gerçeklerle yüzleşmekten geçiyor. Bu, senin sorunlarını azaltacak ve hayatını daha kolay bir hale getirecek en önemli adım olabilir.