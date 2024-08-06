Sen Hangi Çiçeğe Benziyorsun?
Sen Hangi Çiçeğe Benziyorsun?
Dünyaya bir çiçek olarak gelsen hangi çiçeğe benzerdin merak ediyor musun? Öğrenmek istiyorsan hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Kafanı dağıtacak bir aktivite seçsen...
4. Hangi mevsim sana daha yakın geliyor?
5. İnsanların sende sevdiği özellik ne?
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6. Bu seslerden hangisi seni rahatlatır?
7. Duygusal mısın?
8. Evde baktığın bitkiler var mı?
9. Kendine en çok yakıştırdığın renk hangisi?
10. Sabahları nasıl uyanırsın?
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Sen orkideye benziyorsun!
Sen güle benziyorsun!
Sen şakayığa benziyorsun!
Sen begonvile benziyorsun!
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