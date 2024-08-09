Eski Sevgilinle Barışma İhtimalini Söylüyoruz!
Eski Sevgilinle Barışma İhtimalini Söylüyoruz!
İlişkilerimiz bitse de içimizde bazı şeyler yarım kalabilir. Eski sevgilimizi özleriz. Yada ondan nefret ederiz. Bunların hepsi ayrılma sebebine bağlı. Peki sen eski sevgilinle barışır mısın?
Hadi bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Ne kadar zamandır beraberdiniz?
4. Ayrılmanızın sebebi neydi?
5. Ayrılma kararı kimden çıktı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aşk olmadan olur mu sence?
7. Şimdi dürüst ol bakalım. Kavgalar kimin yüzünden çıkıyordu?
8. Eski sevgiliyle arkadaş kalınır mı?
9. Aşk acısı hakkında ne düşünüyorsun?
10. Son olarak ayrıldıktan sonra hiç iletişime geçtiniz mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizin barışma ihtimaliniz %100!
Sizin barışma ihtimaliniz %70!
Sizin barışma ihtimaliniz %40!
Sizin barışma ihtimaliniz 0!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın