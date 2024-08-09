Eski Sevgilinle Barışma İhtimalini Söylüyoruz!

Sizin barışma ihtimaliniz %40 falan. Biraz düşük bir oran gibi görünebilir ama unutma, bu sadece bir tahmin. Senin için bu ilişki tamamen bitmiş ve geriye dönüşü yok. Belki de kalbinde yeni bir aşka yer açmak için eski aşkınla olan bağlarını tamamen koparmış olabilirsin. Ancak, bir yandan da, belki de eski sevgilin kapını çalıp, yüzünde pişmanlık ifadesiyle sana dönmek istediğini söylese, ona bir şans daha vermeyi düşünebilirsin. Belki de hala ona karşı bir şeyler hissediyorsun. Ona karşı olan duygularını tamamen silmekten çok, onunla tekrar bir araya gelme fikrine sıcak bakıyor olabilirsin. Sonuçta, aşk karmaşık bir duygu ve her zaman mantığımızla hareket etmiyoruz. Ancak, ne olursa olsun, unutma ki kalbinin sesini dinlemek en doğrusu.