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Eski Sevgilinle Barışma İhtimalini Söylüyoruz!

Eski Sevgilinle Barışma İhtimalini Söylüyoruz!

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 13:01

İlişkilerimiz bitse de içimizde bazı şeyler yarım kalabilir. Eski sevgilimizi özleriz. Yada ondan nefret ederiz. Bunların hepsi ayrılma sebebine bağlı. Peki sen eski sevgilinle barışır mısın? 

Hadi bakalım!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ne kadar zamandır beraberdiniz?

4. Ayrılmanızın sebebi neydi?

5. Ayrılma kararı kimden çıktı?

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6. Aşk olmadan olur mu sence?

7. Şimdi dürüst ol bakalım. Kavgalar kimin yüzünden çıkıyordu?

8. Eski sevgiliyle arkadaş kalınır mı?

9. Aşk acısı hakkında ne düşünüyorsun?

10. Son olarak ayrıldıktan sonra hiç iletişime geçtiniz mi?

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Sizin barışma ihtimaliniz %100!

Sizin barışma ihtimaliniz tam tamına %100. Siz hala birbirinizi delicesine seviyorsunuz, bu aşkı herkes gözlerinizden okuyabiliyor. Tabii ki, her aşk hikayesinde olduğu gibi sizin hikayenizde de bazı tatsızlık yaratan, çözülmesi gereken problemler var. Ancak bu problemler, aşkınızı gölgeleyecek kadar büyük değil. Sadece biraz zaman, sabır ve anlayış gerektiriyor. Emin olun, bu problemleri çözdüğünüzde aşkınız daha da güçlenecek ve siz birbirinize daha da bağlanacaksınız. Sonuçta, aşk bir maratondur ve bu maratonun sonunda sizi bekleyen ödül, birbirinize duyduğunuz sevgi ve saygıdır. Unutmayın, aşkta asla pes etmek yok! Her zorluk, aşkınızı daha da kuvvetlendirir. Çünkü siz hala birbirinizi seviyorsunuz ve bu sevgi, her türlü problemi aşacak güçtedir.

Sizin barışma ihtimaliniz %70!

Kalbinizin derinliklerinde birbirinize olan sevginizin hala canlı olduğunu hissediyorum. Evet, belki de barışma ihtimaliniz tam olarak bir kesinlikle ifade edilemez ama yüksek gibi görünüyor. Ancak, bu sevgi dolu tabloyu biraz gölgelendiren bazı unsurlar da var. Geçmişte yaşadığınız o büyük tartışmalar, öyle ki birbirinize olan güveninizi sarsan, belki de bir daha asla düzeltemeyeceğinizi düşündüğünüz o tartışmalar... İşte onlar, ne yazık ki ilişkinizi oldukça yıpratmış durumda. Ama her problem, üzerine gidildiği takdirde çözülebilir. Belki de bu sorunları bir kenara bırakıp, biraz empati yaparak, biraz da sevgiyle yaklaşarak, ilişkinize taze bir başlangıç yapabilirsiniz. Kim bilir, belki de bu sayede aşkınıza bir şans daha verebilirsiniz. Sonuçta, aşk her zaman ikinci şansı hak eder, değil mi?

Sizin barışma ihtimaliniz %40!

Sizin barışma ihtimaliniz %40 falan. Biraz düşük bir oran gibi görünebilir ama unutma, bu sadece bir tahmin. Senin için bu ilişki tamamen bitmiş ve geriye dönüşü yok. Belki de kalbinde yeni bir aşka yer açmak için eski aşkınla olan bağlarını tamamen koparmış olabilirsin. Ancak, bir yandan da, belki de eski sevgilin kapını çalıp, yüzünde pişmanlık ifadesiyle sana dönmek istediğini söylese, ona bir şans daha vermeyi düşünebilirsin. Belki de hala ona karşı bir şeyler hissediyorsun. Ona karşı olan duygularını tamamen silmekten çok, onunla tekrar bir araya gelme fikrine sıcak bakıyor olabilirsin. Sonuçta, aşk karmaşık bir duygu ve her zaman mantığımızla hareket etmiyoruz. Ancak, ne olursa olsun, unutma ki kalbinin sesini dinlemek en doğrusu.

Sizin barışma ihtimaliniz 0!

Sizin barışma ihtimaliniz sıfır! Bu ilişki, hem senin hem de partnerin için artık tarihe karışmış durumda. Belki bir ihanetle, belki de büyük bir kavga ile son buldu bu aşk hikayesi. Ancak ne olursa olsun, bu noktadan sonra geri dönüş yok. Bir zamanlar birbirine aşık iki kalp, şimdi yollarını ayırmış durumda. Belki de bu, ihanetin acı sonuçlarından biri. Ya da belki de, birbirinizi anlamakta zorlandığınız o büyük kavga, ilişkinizin sonunu getirdi. Bazen aşk acı biter. Ancak unutma ki, her son yeni bir başlangıçtır. Belki de bu ilişkinin bitişi, senin için yeni bir aşkın kapılarını aralayacak.

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