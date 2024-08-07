Hangi Göz Rengi Sana Daha Çekici Geliyor?
Hangi Göz Rengi Sana Daha Çekici Geliyor?
Sadece göz rengi değil, bazen bakışlar bile yeterlidir. Ama hepimizin beğendiği bir göz rengi vardır öyle değil mi? Bakalım sana hangi göz daha çekici geliyor?
Hadi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Karşı cinsin seni etkilemesi kolay mıdır?
4. Senin için olmazsa olmaz ne?
5. En yakın arkadaşınla, sadece bakışarak anlaşabiliyor musunuz?
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6. Bulunduğun ortamda ilgi odağı olur musun?
7. Bir renk seç bakalım!
8. Sen en çok hangisinden etkilenirsin?
9. Peki sence gözler kalbin aynası mıdır?
10. Son olarak aşkın mevsimini seçer misin?
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Kahverengi gözler sana çekici geliyor!
Ela gözler sana çekici geliyor!
Yeşil gözler sana çekici geliyor!
Mavi gözler sana çekici geliyor!
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