Geçmiş Aşkların Seni Nasıl Etkilemiş?
Geçmiş Aşkların Seni Nasıl Etkilemiş?
Yaşadığımız her ilişki bize bir şeyler öğretir. Yaşananların hiçbiri boşuna değil. Kimisi iyi dersler, kimisi de kötü dersler çıkarmamız için. Bakalım sen geçmişteki ilişkilerinden ne öğrenmişsin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sevgilinle eski ilişkilerinizi konuşur musunuz?
4. İlişkilerin genelde ne kadar sürer?
5. Daha önce hiç aldatıldın mı?
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6. Eski sevgilini unutmak için yeni bir ilişkiye başlar mısın?
7. Eski sevgilinle arkadaş kalabilir misin?
8. Şu anki sevgilini eski sevgililerinle kıyaslar mısın?
9. Sevgilinle ne sıklıkla tartışırsınız?
10. Son olarak senin ilişkide en önem verdiğin şey ne?
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Geçmiş ilişkiler seni daha dikkatli yapmış!
Geçmiş ilişkiler, seni güvensiz biri yapmış!
Geçmiş ilişkilerin seni büyüttü!
Geçmiş ilişkilerin seni gerçek aşkına getirdi!
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