Senin Aşık Olamamanın Sebebi Ne?
Senin Aşık Olamamanın Sebebi Ne?
Aşk çoğu zaman güzeldir. Ama bazı zamanlar aşktan korktuğumuz ya da hazır olmadığımız anlar olabilir. Bu da aşık olmamıza, sevmemize engel olabilir. Bakalım sen neden aşık olamıyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İlk görüşte aşka inanır mısın?
4. Sence aşk önemli mi?
5. Bir ilişkide olmazsa olmaz dediğin şey ne?
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6. Şu an olmak istediğin yeri seç bakalım.
7. Sen neyi özlüyorsun?
8. Karşındaki insanda ilk dikkatini çeken şey ne olur?
9. Kendine güvenme konusunda nasılsın?
10. Son olarak geçmiş ilişkilerinde aldatıldın mı?
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Sen aşık olmaktan korkuyorsun!
Senin aklın başkasında!
Sen güven problemi yaşıyorsun!
Sen doğru insanla henüz karşılaşmadın!
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