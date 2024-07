İlişkinizin Hangi Evresindesiniz?

Aşkın ilk kıvılcımları hala havada uçuşuyor, kalbiniz heyecanla atıyor ve ruhunuz henüz yeni bir aşka, yeni bir maceraya atılmış durumda. İlişkiniz henüz bebek adımlarıyla ilerliyor, taze ve çiçeği burnunda. Her bir bakış, her bir dokunuş, her bir kelime yeni ve heyecan verici bir deneyim. Sanki keşfedilmemiş bir kıta gibi, birbirinizi tanımaya, keşfetmeye devam ediyorsunuz. Bu başlangıç aşaması, genellikle yoğun duygularla, kalbinizin hızla atmasına neden olan anlarla ve romantik jestlerle dolu. Belki de bir film sahnesini andıran bu dönem, aşkın en güzel haliyle sizinle. Her anı dolu dolu yaşayın, çünkü bu dönem, aşkın en saf, en masum halini barındırıyor. Her bir anı, her bir duyguyu derinlemesine yaşayın ve bu özel dönemin tadını çıkarın.