İlişkinizin Hangi Evresindesiniz?
İlişkinizin Hangi Evresindesiniz?
İlişkilerin birden fazla evresi olabiliyor. Başta ilişkinin hali farklı sonradan daha farklı olabiliyor. Bakalım siz ilişkinizin hangi evresindesiniz?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır birliktesiniz?
4. Aileler tanıştı mı?
5. Çok sık tartışır mısınız?
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6. Gelecek planlarınıza birbirinizi dahil ediyor musunuz?
7. Onu görünce ne hissediyorsun?
8. Peki sevgilin senin en iyi arkadaşın mı?
9. Ortak bir arkadaş grubunuz var mı?
10. Son olarak sürekli ayrılıp, barışır mısınız?
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Siz ilişkinizin romantik evresindesiniz!
Siz ilişkinizin güven evresindesiniz!
Siz ilişkinizin sadakat evresindesiniz!
Siz ilişkinizin monoton evresindesiniz!
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