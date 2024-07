Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Unutkansın?

Sen, her şeyi en ince detayına kadar hatırlayan bir hafıza şampiyonu gibisin. Her bir ayrıntıyı, her bir detayı, her bir anıyı öyle bir aklında tutuyorsun ki, bu durum bazen seni de yoruyor. Hani derler ya, 'bir kere gördüm, bir daha unutmadım' diye, işte senin durumun tam da bu. Gördüğün, duyduğun, yaşadığın her şeyi birer hazine gibi saklıyorsun hafızanın derinliklerinde. Ama tabii ki, bu durum seni de yoruyor. Çünkü o kadar çok şeyi aklında tutmak, o kadar çok detayı hatırlamak bir yük oluşturuyor. Bu durum, bir nevi hafıza maratonu gibi. Ve sen, bu maratonda adeta bir koşucu gibisin. Her gün, her saat, her dakika hafızanın labirentlerinde koşuyorsun, durmaksızın. Bu durum senin için hem bir zorluk hem de bir yetenek!