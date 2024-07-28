Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Unutkansın?
Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Unutkansın?
Unutkanlık çağımızın en büyük sorunu olabilir. Bazen basit şeyleri bazen de önemli şeyleri unutuyoruz. Bakalım sen ne kadar unutkansın?
Hadi teste!
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1. Anahtarlarını sık sık unutur musun?
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2. Buluşmalara geç kalır mısın?
3. Aynı anda birden fazla iş yapabilir misin?
4. Arkadaşlarının doğum günlerini hatırlar mısın?
5. Kendi kendine düşünürken konu bambaşka yerlere gidiyor mu?
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6. Gün içinde yapacağın şeyleri unuttuğun oluyor mu?
7. Yaptığın işe odaklanabiliyor musun?
8. Geçmişte yaşadığın şeyleri hatırlar mısın?
9. Düzenli olarak spor yapar mısın?
10. Son olarak hafızan kuvvetli midir?
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Sen çok unutkansın!
Sen hiç unutkan değilsin!
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