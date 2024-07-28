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Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Unutkansın?

Evet/Hayır Testine Göre Ne Kadar Unutkansın?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 13:01

Unutkanlık çağımızın en büyük sorunu olabilir. Bazen basit şeyleri bazen de önemli şeyleri unutuyoruz. Bakalım sen ne kadar unutkansın?

Hadi teste!

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1. Anahtarlarını sık sık unutur musun?

2. Buluşmalara geç kalır mısın?

3. Aynı anda birden fazla iş yapabilir misin?

4. Arkadaşlarının doğum günlerini hatırlar mısın?

5. Kendi kendine düşünürken konu bambaşka yerlere gidiyor mu?

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6. Gün içinde yapacağın şeyleri unuttuğun oluyor mu?

7. Yaptığın işe odaklanabiliyor musun?

8. Geçmişte yaşadığın şeyleri hatırlar mısın?

9. Düzenli olarak spor yapar mısın?

10. Son olarak hafızan kuvvetli midir?

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Sen çok unutkansın!

Unutkanlık senin için adeta bir yaşam tarzı haline gelmiş. Sorumluluklarını unutuyor, hatta dün ne yediğini bile hatırlamakta zorlanıyorsun. Bu durum, seni hayatın hızlı temposunda biraz zor duruma düşürüyor olabilir. Unutkanlık, birçok kişinin hayatının bir parçası ve sen yalnız değilsin. Sadece biraz daha dikkatli olman ve belki de biraz daha organize bir yaşam tarzı benimsemen gerekiyor. Bu kadar unutkan olmak seni artık yoruyor olabilir. Unutkanlıkla başa çıkmanın yolları var ve sen de bu durumu kontrol altına alabilirsin. Kim bilir belki de dün ne yediğini hatırlamak, aslında hiç de zor olmayacak. Belki de hatırlamak için farklı yollar deneyebilirsin.

Sen hiç unutkan değilsin!

Sen, her şeyi en ince detayına kadar hatırlayan bir hafıza şampiyonu gibisin. Her bir ayrıntıyı, her bir detayı, her bir anıyı öyle bir aklında tutuyorsun ki, bu durum bazen seni de yoruyor. Hani derler ya, 'bir kere gördüm, bir daha unutmadım' diye, işte senin durumun tam da bu. Gördüğün, duyduğun, yaşadığın her şeyi birer hazine gibi saklıyorsun hafızanın derinliklerinde. Ama tabii ki, bu durum seni de yoruyor. Çünkü o kadar çok şeyi aklında tutmak, o kadar çok detayı hatırlamak bir yük oluşturuyor. Bu durum, bir nevi hafıza maratonu gibi. Ve sen, bu maratonda adeta bir koşucu gibisin. Her gün, her saat, her dakika hafızanın labirentlerinde koşuyorsun, durmaksızın. Bu durum senin için hem bir zorluk hem de bir yetenek!

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