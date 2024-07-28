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Sen Nasıl bir Dönemden Geçiyorsun?

Sen Nasıl bir Dönemden Geçiyorsun?

inci döşer
inci döşer - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 10:01

Hayatımızda farklı dönemler yaşadığımız olmuştur. Kimi zaman neşeli dönemler, kimi zaman da kötü dönemler geçiririz. Sen şu an nasıl bir dönemden geçiyorsun merak ediyor musun? Hadi öğrenelim!

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1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlk olarak şu an kendini nasıl hissediyorsun?

3. İlk olarak şu an kendini nasıl hissediyorsun?

4. Hayatında bir şeyi değiştirme fırsatın olsaydı, değiştirir miydin?

5. Günde ortalama kaç saat uyuyorsun?

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6. Bu aralar en çok kiminle vakit geçiriyorsun?

7. Yaşadığın olumsuzluklarla nasıl baş ediyorsun?

7. Yaşadığın olumsuzluklarla nasıl baş ediyorsun?

8. Bu aralar kendine vakit ayırıyor musun?

9. Yalnızlık sana nasıl hissettirir?

9. Yalnızlık sana nasıl hissettirir?

10. Son olarak kendine bir ev seç bakalım!

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Sen hayatının deli dolu döneminden geçiyorsun!

Hayatının en renkli, en enerjik dönemindesin. Her günün bir öncekinden daha hareketli, daha heyecan verici geçiyor. Adeta bir enerji topusun ve bu enerjini macera peşinde koşarak harcamaktan daha çok keyif alıyorsun. Her yeni gün, yeni bir olay, yeni bir macera demek senin için. Sabah gözlerini açtığın andan itibaren, heyecanla neler olacağını merak ediyorsun. Her an, her yer macera dolu senin için. Hayatının bu deli dolu dönemini sonuna kadar yaşıyor, her anından zevk alıyorsun. Çünkü biliyorsun ki, hayat bir macera ve sen bu maceranın tam ortasındasın. Her yeni gün, her yeni macera, tam senlik!

Sen hayatının monoton döneminden geçiyorsun!

Hayatının ritmi belirli bir düzen içerisinde akıyor. Her sabah uyandığında, aynı saatte kahvaltını yapıp, aynı işlere koşturuyorsun. Bu belki de birçoğumuzun hayatının bir parçası. Ancak senin durumunda bu rutin biraz daha farklı. Çünkü sen şu anda hayatının en sakin ve durağan dönemindesin. Hızlı ve heyecan verici yeni deneyimlere kapılarını kapadın. Onun yerine, sakinliği ve rahatlamayı seçtin. Yeni deneyimlere kapılarını kapamasan da, onları bir kenara bıraktın. Çünkü şu anda ihtiyacın olan şey, sakinlik ve huzur dolu bir yaşam. İşte bu yüzden, daha sakin ve rahat durumları tercih ediyorsun. Belki de bir süreliğine hayatın hızına bir mola vermek, senin için en doğru karar. Şu an senin ihtiyacın olan şey belki de biraz huzur ve sakinlik. Ve bu tamamen normal. Unutma, hayatın her dönemi kendi güzellikleri ile dolu. Şu anda sakin ve huzurlu bir dönemdesin ve bu dönemin keyfini çıkarman için hiçbir neden yok.

Sen hayatının huzur döneminden geçiyorsun!

Hayatının bu döneminde, huzur ve denge ön planda. Hayatının en huzurlu ve dengeli dönemini yaşıyorsun. Bu durum, senin hayatında bir rehber olmuş durumda. Bu huzur ve denge, senin güvenli alanın olmuş ve adeta seninle bütünleşmiş. Sanki bir deniz feneri gibi, sakinliğin ve dinginliğin ışığında kendi yolunu aydınlatıyor. Kendi içinde huzuru bulmuş ve ona göre yaşıyorsun. Sen halinden çok memnunsun. Bu durum senin hayatında sakinliğin ve dinginliğin somutlaşmış hali olmuş. Sen, bu huzur ve denge ile hayatını idame ettiriyorsun ve bu durum senin hayatında bir denge unsuru olmuş.

Sen hayatının umutsuzluk döneminden geçiyorsun!

Günlerin grilerle dolu, umutsuzluk bulutlarının üzerinden güneşin ışığını göremez hale geldiğin anlar olabilir. Belki de bu dönemlerde kendini karamsar bir ruh hali içerisinde buluyorsun ve bu duyguların etkisi altında kalıyorsun. Böyle anlarda, hayatın zorluklarına karşı durmak, kalkıp devam etmek zorlaşıyor. Bu duygusal labirentten çıkmanın yolunu bulmakta zorlanıyorsun. Ama unutma, her zaman bir çıkış yolu vardır ve bu yolu bulmakta yardımcı olabilecek birçok destek mekanizması bulunmaktadır. Belki de bu dönemde, profesyonel bir yardım almayı düşünmek, bu labirentten çıkmak için sana bir ışık olabilir. Her ne kadar umutsuzluk bazen hayatının büyük bir kısmını kaplasa da, unutma ki bu sadece geçici bir durum. Hayatın her döneminde zorluklarla karşılaşabiliriz, ama bu zorlukları aşmak ve daha güzel günler görmek de tamamen bizim elimizde. Kendine bir şans ver, belki de bu karanlık tünelden çıkışın çok daha yakın olduğunu göreceksin.

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