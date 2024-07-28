Sen Nasıl bir Dönemden Geçiyorsun?
Sen Nasıl bir Dönemden Geçiyorsun?
Hayatımızda farklı dönemler yaşadığımız olmuştur. Kimi zaman neşeli dönemler, kimi zaman da kötü dönemler geçiririz. Sen şu an nasıl bir dönemden geçiyorsun merak ediyor musun? Hadi öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. İlk olarak şu an kendini nasıl hissediyorsun?
4. Hayatında bir şeyi değiştirme fırsatın olsaydı, değiştirir miydin?
5. Günde ortalama kaç saat uyuyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu aralar en çok kiminle vakit geçiriyorsun?
7. Yaşadığın olumsuzluklarla nasıl baş ediyorsun?
8. Bu aralar kendine vakit ayırıyor musun?
9. Yalnızlık sana nasıl hissettirir?
10. Son olarak kendine bir ev seç bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen hayatının deli dolu döneminden geçiyorsun!
Sen hayatının monoton döneminden geçiyorsun!
Sen hayatının huzur döneminden geçiyorsun!
Sen hayatının umutsuzluk döneminden geçiyorsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın