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'Atatürk' Yorumu Büyük Tepki Çekmişti: İlber Ortaylı'dan Daron Acemoğlu'na Tarih Dersi!

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'Atatürk' Yorumu Büyük Tepki Çekmişti: İlber Ortaylı'dan Daron Acemoğlu'na Tarih Dersi!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
24.11.2024 - 09:41 Son Güncelleme: 24.11.2024 - 09:42

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 'Atatürk demokrasiyi tercih etmedi' diyen Nobel ödüllü iktisatçı Daron Acemoğlu'na yanıt verdi. İlber Ortaylı yazısında, Acemoğlu'nun yanlış kaynaklardan tarih bilgisi edindiğini belirtti. Ortaylı ayrıca Acemoğlu'nun Nobel almış bir isim olduğunu ve bunun ağırlığına uygun olarak konuşması gerektiğini söyledi. Hadi gelin detaylara birlikte bakıyoruz.

Kaynak: Hürriyet

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Türkiye'ye üçüncü Nobel Ödülü'nü kazandıran ünlü iktisatçı Daron Acemoğlu, Mustafa Kemal Atatürk için yaptığı "Atatürk demokrasiyi kurabilirdi ama o otoriterleşmeyi tercih etti” değerlendirmesiyle eleştirilerin merkezine oturdu.

Türkiye'ye üçüncü Nobel Ödülü'nü kazandıran ünlü iktisatçı Daron Acemoğlu, Mustafa Kemal Atatürk için yaptığı "Atatürk demokrasiyi kurabilirdi ama o otoriterleşmeyi tercih etti” değerlendirmesiyle eleştirilerin merkezine oturdu.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Daron Acemoğlu'nun Atatürk'le ilgili yorumlarına bugün Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinden yanıt verdi.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Daron Acemoğlu'nun Atatürk'le ilgili yorumlarına bugün Hürriyet Gazetesi'ndeki köşesinden yanıt verdi.

Acemoğlu'nun daha oturaklı ve ciddi bir şekilde Atatürk'ü anlaması gerektiğini ifade eden Ortaylı, Atatürk'ün demokrasiyi tercih etmediği iddiasının da gerçek dışı olduğunu vurguladı.

Acemoğlu'nun daha oturaklı ve ciddi bir şekilde Atatürk'ü anlaması gerektiğini ifade eden Ortaylı, Atatürk'ün demokrasiyi tercih etmediği iddiasının da gerçek dışı olduğunu vurguladı.

"Acemoğlu'nun tarihi yanlış kaynaklardan okuduğunu söyleyen İlber Ortaylı şöyle devam etti:

"Acemoğlu'nun tarihi yanlış kaynaklardan okuduğunu söyleyen İlber Ortaylı şöyle devam etti:

'Atatürk devri üzerinde yazan insanların Batı’daki bu tip söylemlere kaynaklık eden Erich Jan Zürcher yorumundan etkilendiği görülür. 

O kitabı herhâlde okumuş olmalı ve tesir altında kaldığını zannediyorum. Zürcher kaynak kullanılmak bakımından çok özürlü bir yazardır. Sınırlı kaynak yorumcusu ve nakilcisidir. Başka bir şeyi de pek okuduğunu düşünemiyorum.

 İlla Avrupa kaynağı arıyorsa cumhuriyet dönemi için Bernard Lewis’ten başlar ve Andrew Mango ile devam edersiniz. Hadi Standford Shaw’u beğenmiyorsunuz Paraşkev Paruşev’e kadar devam edersiniz.' 

İlber Ortaylı, Daron Acemoğlu'nu daha oturaklı değerlendirmeler yapmaya da davet ederek sözlerini şöyle noktaladı:

İlber Ortaylı, Daron Acemoğlu'nu daha oturaklı değerlendirmeler yapmaya da davet ederek sözlerini şöyle noktaladı:

'Bana göre Daron Acemoğlu bir iktisat ödülünü üçe bölerek verilecek biri değil, demek orada da kendisine hafif bir haksızlık yapılmış. 

Bunu da düşünerek, göz önüne alarak söylüyorum. Aldığı bilim ödülünün durumunu düşünerek daha oturaklı değerlendirmeler yapması tavsiye edilir.'

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlara bekliyoruz 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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