Hayatın karmaşık labirentinde, sen bir mutluluk avcısısın. Her gün, her saat, her dakika, hatta her saniye, mutluluğun peşinde koşan birisin. Kimi zaman bu yolculuk seni zorluyor, kimi zaman dağları aşmanı, engelleri yıkmanı gerektiriyor. Ancak sen, mutluluğunu kaybetmek istemeyen bir savaşçısın. Hayat, bazen bir deniz fırtınası gibi oluyor ve seni daha da zorluyor. Fırtınaların ortasında bile yüzünü güneşe dönmeyi başarıyorsun. Çünkü biliyorsun ki, her zorlukla birlikte bir kolaylık da vardır. Her karanlık gecenin ardından aydınlık bir sabah doğar. Hayatında olan insanlar, senin en büyük destekçilerin. Onlar, senin neşe kaynağın, güç verenin. Her zaman yanında olan bu insanlar sayesinde, mutluluğunu koruyabiliyorsun. Onlarla birlikte gülmeyi, sevinmeyi, hayatı dolu dolu yaşamayı öğreniyorsun. Unutma, hayat bir maraton ve sen bu yarışın en değerli koşucususun. Her adımda, her nefeste, her kalp atışında mutluluğun peşinden gitmeye devam et. Çünkü sen, mutluluğun peşinden koşan bir savaşçısın ve bu savaşı kazanacaksın.