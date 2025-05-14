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12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi Değişiyor mu? Bakan Yusuf Tekin’den Açıklama Geldi

12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi Değişiyor mu? Bakan Yusuf Tekin’den Açıklama Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.05.2025 - 15:31

Kamuoyunda 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitim değişeceğine dair iddialar bulunuyor. Bu iddialar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruldu. Tekin, “Kamuoyunda bir talep oluşursa çalışmalarımızı yaparız” yanıtını verdi.

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Zorunlu Eğitim Sistemi Değişiyor mu?

Zorunlu Eğitim Sistemi Değişiyor mu?

Kamuoyunda bir süredir 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin kaldırılacağı yönelik iddialar bulunuyor. İddialara göre İddialara göre zorunlu eğitim sisteminin yerine 3+1; 2+2 ve ‘Yaş Modeli’ düşünülüyor. 

Zorunlu eğitim sisteminin kaldırılacağına dair tartışmalar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruldu.

AKP Grup Toplantısı öncesinde, 4+4+4 zorunlu eğitim sistemi hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, ' Kamuoyunda bir talep oluşursa çalışmalarımızı yaparız' yanıtını verdi.

"Biz de tartışmaları değerlendirir bir karara varırız."

"Biz de tartışmaları değerlendirir bir karara varırız."

'Eğitimle ilgili tartışmaların varlığından mutluyum. Tartışılsın. Kamuoyunda bir talep oluşursa çalışmalarımızı yaparız. 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili de hem uluslararası raporlarda hem de politik tartışmalarda bazı olumsuzluk olan alanların ortaya çıktığı konuşuluyor. Biz de tartışmaları değerlendirir bir karara varırız. Şu anda sadece izliyoruz. İzleme dair başkanlığımız var. Onlar hem politika alanlarını hem de tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar.

Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada, 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Biz bir çalışma içinde değiliz sadece izliyoruz şu anda.'

Yusuf Tekin'in açıklamaları şöyle oldu:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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