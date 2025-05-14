12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi Değişiyor mu? Bakan Yusuf Tekin’den Açıklama Geldi
Kamuoyunda 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitim değişeceğine dair iddialar bulunuyor. Bu iddialar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e soruldu. Tekin, “Kamuoyunda bir talep oluşursa çalışmalarımızı yaparız” yanıtını verdi.
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Zorunlu Eğitim Sistemi Değişiyor mu?
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"Biz de tartışmaları değerlendirir bir karara varırız."
Yusuf Tekin'in açıklamaları şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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